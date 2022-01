Contar con las vacunas “minimiza el riesgo" de contraer flurona

Video: Las vacunas “minimizan el riesgo de contraer flurona”, valoró especialista

Tras conocerse sobre el primer caso de flurona, la combinación de gripe y covid, en la provincia de Santa Fe, el neumólogo, Luis Larrateguy, manifestó ante Elonce TV sobre la importancia de contar con las vacunas necesarias.



“La flurona, es la doble infección por gripe y covid es importante contar con las vacunas, ya que eso minimiza el riesgo de la enfermedad, pero no la previene”, expresó el especialista al remarcar que es indispensable no minimizar los síntomas.



Por otro lado, manifestó que “la variante ómicron es más contagiosa, y parecía que afecta levemente la parte pulmonar, no hay que olvidarse que en Argentina todavía la cepa Delta es la predominante, es por ello que no hay que minimizar los síntomas, ya que se registran pacientes con pulmonía bilateral”.



Y aclaró: “cuando uno se enferma de coronavirus es impredecible saber qué respuesta va a tener; hay que respetar el virus y las vacunas ayudan a que no haya un cuadro tan grave”.