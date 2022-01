Flurona en Santa Fe: insisten en la necesidad de vacunar a los niños

Las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia hicieron algunas aclaraciones tras la alarma que generó la aparición del caso de un niño internado en terapia intensiva con una combinación de los virus de la gripe y de Covid 19, denominada flurona, en el Hospital Alassia de la capital provincial. El responsable del Tercer Nivel de Salud de la provincia, Rodrigo Mediavilla, insistió en que "no se trata de una nueva variante del virus, sino de una combinación como muchas otras que se han dado" y además indicó que el criterio de internación se dio porque se trata de un chiquito con comorbilidades que ingresó al efector con un cuadro de convulsiones.Ante el caso, el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud, Sebastián Torres, remarcó en la necesidad de completar los esquemas de vacunación en toda la población y también en los chicos atendiendo no solo las vacunas contra el Covid 19, sino "a todo el calendario obligatorio", destacó.Lo cierto es que el médico dejó en claro que para nada se trata de la presencia de una nueva variante del virus en Santa Fe, sino de "una combinación de virus, como existen muchas otras como adenovirus y rinovirus, donde hay uno de los dos que es preponderante y produce los síntomas".Y ante la denominación "flurona", que fue el nombre que recibió esta combinación de virus cuando apareció el primer caso en Israel, Mediavilla insistió nuevamente en ese punto: "Es una combinación con un nombre, pero para nada una nueva cepa".Como pautas de alarma a los padres, indicaron que los síntomas son los mismos de una gripe: malestar general, fiebre, dolores articulares y dolor de garganta.Además de señalar que el niño, que tenía las dos dosis de Sinopharm, ya se encuentra estable y será trasladado a sala general en las próximas horas, los médicos insistieron en la centralidad de la vacunación en toda la población e hicieron principal hincapié en la población pediátrica no no solo en las vacunas contra el coronavirus, sino en mantener al día los esquemas de vacunación obligatorios."Es muy importante protegerlos con las vacunas contra el Covid y con el resto de las vacunas obligatorias, también está la vacuna contra la gripe y hace tiempo que la colocamos en Santa Fe a la población de riesgo, adultos mayores y personal de salud", detalló Mediavilla.De hecho, de cara el inicio escolar en poco más un mes, la vacunación de los más chicos está entre las prioridades de la agenda sanitaria de las autoridades nacionales y provinciales. De hecho, en los últimos días, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Educación, Jaime Perczyk, mantuvieron reuniones con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de UNICEF, Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y de la Defensoría de niños, niñas y adolescentes justamente para trabajar no solo en los protocolos de lo que será la vuelta a las aulas, sino además acciones concretas para fortalecer la vacunación.En ese marco, los funcionarios nacionales, dieron cifras oficiales de cómo avanza la inmunización de la población más joven. En solo 13 semanas la vacunación en niñas y niños de entre 3 y 11 años alcanzó un 69,5 por ciento con la primera dosis y un 46,3 por ciento con esquema completo. También remarcaron que en los adolescentes de entre 12 y 17 años, el 85,7 por ciento ya cuentan con la primera dosis y el 67,5 por ciento con el esquema completo.Y también en ese marco indicaron que la meta de las próximas 7 semanas al inicio de clases es seguir trabajando en conjunto con las provincias para poder acelerar ese proceso.En Santa Fe hasta el momento el 65 por ciento de los chicos de 3 a 11 años ya completaron su esquema de vacunación y también lo hicieron el 80 por ciento de los adolescentes de 12 a 17; en tanto, en la población en general, el 91 por ciento tiene al menos una dosis, el 82 por ciento con dos dosis y ya el 23 por ciento recibió el refuerzo."Seguimos avanzando y el pedido de las autoridades es que la población pueda recibir la vacuna en el momento correspondiente y trabajamos para garantizarlo", concluyó. (La Capital)