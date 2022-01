Cuándo pueden recibir la dosis de refuerzo los contactos estrechos de covid-19

Contactos estrechos

Avanza la vacunación contra el Covid-19 en la provincia y ante el aumento exponencial de contagios aclararon cuando se pueden aplicar la tercera dosis o dosis de refuerzo a los contactos estrechos o positivos de covid. Entre las personas infectadas con covid-19 que deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna surge con cada vez más frecuencia un interrogante:La duda está cada vez más presente debido a que crece rápidamente la cantidad de personas que tienen turno para recibir el refuerzo pero que, antes de concurrir al centro de vacunación, se contagian y no pueden hacerlo.El Ministerio de Salud de la Nación recomendó que quienes sean positivos en coronavirus esperen 90 días para recibir el suero de refuerzo y evitar una “interferencia” entre los anticuerpos que genera la enfermedad y los de la vacuna.Así lo señala un documento oficial en el que las autoridades hacen particular hincapié en que si una persona no espera los 90 días podría producirse una “reducción en el efecto vacunal esperado”.Dada la evidencia científica disponible al momento sobre la dinámica de producción de anticuerpos que genera la enfermedad causada por SARS CoV-2 y la interferencia que esto podría ocasionar en la producción de anticuerpos por la vacunación, con la consecuente reducción en el efecto vacunal esperado”, aseguraron las autoridades.Una duda similar surgió entre los contactos estrechos de coronaviurus, cuándo le corresponde la tercera dosis o dosis de refuerzo contra el covid.Según aclaró la coordinadora de los agentes sanitarios, Olga Castañeda, a, “los contactos estrechos que no presentaron ningún síntoma, cuando termina el aislamiento pueden venir a vacunarse”, sin necesidad de esperar los 90 que se le se recomienda a los casos positivos.Cabe destacar que el Ministerio recomendó aplazar 90 días la aplicación de la dosis de refuerzo en quienes sean confirmados como casos de COVID-19 (sintomática o asintomática) al momento de cumplir el intervalo de al menos 4 meses desde la aplicación del esquema inicial.Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclararon que a recomendación se realizó en una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) pero que luego cada provincia decide si respeta o no esta indicación.