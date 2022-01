Córdoba: Bares y restaurantes advierten dificultades para cumplir nuevas medidas

El presidente de la Cámara de Bares y Restaurantes de Córdoba, Guillermo Natali, se refirió este jueves a las nuevas disposiciones sobre aforo y pase sanitario en la provincia y aseguró que los locales “no tienen poder de policía” para hacer cumplir las medidas.“Nos tomó por sorpresa el anuncio. No tenemos poder de policía para exigirle a la gente eso. No tenemos forma de corroborar que el DNI coincida con el certificado de vacunación”, dijo.Entre otros puntos, Natalí aseguró que los locales buscarán cumplir, pero dijo que se les complicará, más “en medio de la temporada turística”.“Además es poner una persona más a controlar el ingreso”, sumó. “Vamos a ver cómo reaccionan los colegas y vamos a tratar de cumplir”, recalcó.A su vez, apuntó que el decreto “no ha especificado el tema de los niños, no dice la edad y dice que se aplicará en bares. No dice bares y restaurantes”.Desde el Ministerio de Salud, aclararon este jueves que el pase sanitario se aplica a niños desde los 13 años.Desde este jueves rigen en Córdoba nuevas exigencias que amplían el pase sanitario a nuevos rubros como los bares y actividades deportivas.Además, se modificaron los aforos de acuerdo a las dimensiones de cada local habilitado.También se establece un aforo del 80 por ciento para reuniones sociales o familiares.La norma no fija nuevos criterios para eventos como festivales al aire libre, más allá de las ya dispuestas.El interrogante está planteado en la capacidad y voluntad de control de los entes provinciales y municipales para exigir el cumplimiento. (La Voz)