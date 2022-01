Investigan el abuso a una paciente en Colonia de Salud Mental

El director de la Colonia de Salud Mental Raúl Antonio Camino, de Federal, Mauricio Díaz, relata que el 15 de abril recibió una llamada de la psicóloga Noelia Ruiz que lo puso al corriente que tras una entrevista con la paciente SM ésta “le relata que habría sido víctima de abuso sexual por parte de un mucamo de la Sala D, donde se encuentra alojada”. Lo que siguió fue una situación traumática para la paciente: después de la entrevista con la profesional, fue “entrevistada” por los enfermeros, y lograron que se desdiga de lo que había denunciado. Aunque en una entrevista posterior con la psicóloga ratificó todo lo dicho antes. Más todavía: contó que se había sentido intimidada por los enfermeros y por eso dijo lo que dijo.



Según publica Entre Ríos Ahora, el personal señalado por la paciente resultó ser Pablo Andrés Fernández, personal suplente de la Colonia Federal, “quien, a su vez, es familiar directo (hijo) del Jefe de Sala de Internación D. Previamente al traslado de la usuaria (paciente) a la sala contigua y como es relatado en el informe emitido por el Jefe de la Sala D, la misma es entrevistada por el personal de Enfermería de mencionada sala (. . . ) y se pone de manifiesto que SM. refiere haber mentido sobre el abuso y que lo relatado no fue real (. . . ) Posteriormente al traslado de Sala, en el día 19/04/2021, es entrevistada nuevamente por la Psicóloga (. . . ) sostiene el relato del abuso perpetrado por el Sr. Fernández aludiendo a que durante la entrevista con el personal de Enfermería de Sala D, se sintió intimidada y por tal motivo desmintió su primer relato”.



El relato de los hechos está contenido en el decreto N° 3.614, dictado el 16 de noviembre por el Ministerio de Salud, y publicado en el Boletín Oficial el lunes 17 de enero último. Allí se consigna que cinco días después de que el hecho se conociera, el 20 de abril de 2021, se le realizó una nueva entrevista a la paciente, y ratifica la denuncia de abuso, pero con la salvedad de admitir q antes había alterado el relato durante la entrevista con el jefe de Enfermería “ya que se sintió intimidada y amenazada”.



El caso entonces fue puesto en conocimiento de la Justicia y toma intervención la Defensoría Multifueros de Federal. Actualmente, en el Juzgado de Transición de Federal hay una causa caratulada “Fernandez Pablo Andres s/Abuso sexual con acceso carnal”.



El informe de la psicóloga Ruiz dice que la paciente se presentó el 15 de abril de 2021. “La usuaria se presenta ansiosa y con ritmo discursivo acelerado. Comienza expresando que, en reiteradas oportunidades, el personal de limpieza de su sala Fernández Andrés la obliga a limpiar los pisos de la sala a cambio de cigarrillos. Agrega que recibe maltrato verbal y gestos obscenos de parte de este personal: ´Me trata mal, me dice cosas feas y me hace señas´. En el transcurso de la entrevista (. . . ) expresa: ´Hace como tres semanas atrás, cuando él estaba limpiando el baño, me puso contra la pared, me bajó la ropa y me hizo sexo y yo no quería´ (. . . ) Ante la toma de conocimiento de una posible situación de riesgo y vulneración según lo expresado por la usuaria en la entrevista, se procede a informar al director de la institución vía telefónica y a la confección del presente informe de sospecha de abuso sexual (. . . )”.



También el decreto cita un informe firmado por el je de Sala, Pablo Martín Fernández, padre del señalado por la paciente como autor del abuso. Dice allí que “se llama a la paciente (. . . ) para que junte sus pertenencias e informarle que será reubicada en Sala C, la misma pregunta el porqué de esto, ya que no quiere irse de la Sala D, presenta episodios de llanto y se le explica que es para resguardarla por lo supuestamente ocurrido (. . .); (pero dice que) ´(. . . ) que es mentira, que mintió porque se sentía mal y que a ella no le gusta que la carguen´. Se logra tranquilizarla y se procede a trasladarla a la sala C”.



Pero una nueva entrevista de la paciente con el psiquiatra del hospital corrobora los hechos denunciado s. “La misma relata que desde hace aproximadamente un mes un mucamo de la institución la obliga a lavar los pisos y cuando se encuentra en el baño realizando esta tarea, el personal en cuestión saca a los demás pacientes afuera y cierra la puerta con traba y procede a mantener relaciones sexuales con ella y en contra de su voluntad. Esta situación se da prácticamente a diario durante algunas semanas y hasta que pudo contar a una enfermera Alicia Lombardelli. (. . . ) manifiesta que estaba siendo amenazada por el mucamo que supuestamente hablaría con algún profesional para que la mediquen con inyectables durante un mes y eso le generó mucho miedo motivo por el cual guardó el secreto”.



Cuando se le pregunta si recuerda el nombre del personal manifiesta que se trata de Andrés Fernández ”.



Desde el Ministerio de Salud entendieron que “la situación expuesta por agentes y autoridades del Hospital Dr. Raúl A. Camio, de Federal, denota una supuesta falta de compromiso y falta de respeto grave a los derechos de los pacientes o usuarios, personas con problemas psiquiátricos que se encuentran en estado de máxima vulnerabilidad y que la integralidad de sus derechos en gran medida depende del cuidado del personal hospitalario, que en el caso, ha sido quien ha lesionado, también degradando y humillando la dignidad de estas personas”



Y destaca que “la supuesta agresión física y abuso sexual sufrido por una usuaria del nosocomio constituye un acto absolutamente reprochable e incompatible con las conductas públicas esperada del personal responsable del hecho de dicho nosocomio y que deben tener frente a los pacientes”.



No es, sin embargo, el primer caso de abuso en el hospital de Federal. En septiembre último, Entre Ríos Ahora dio cuenta que según el decreto N° 1.061, del 17 de mayo del año último, se dio por finalizado un sumario administrativo iniciado en 2017 al enfermero Horacio Nicolás Benavidez, a quien se le imputó «haber abusado sexualmente de la paciente S.G.M., quien se encuentra hospitalizada en el establecimiento asistencial, ocurriendo los hechos dentro de las instalaciones (del hospital), sin poder precisar la fecha exacta de los mismos, pero presumiblemente en el transcurso del año 2016». Concluida la investigación, se dispuso su cesantía.

Fuente: Entre Ríos Ahora