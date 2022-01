Revelan a los cuántos días se produce el pico de transmisión de Ómicron

Sociedad Revelan un nuevo síntoma de la variante Ómicron que se detecta en los ojos

Internacionales Los anticuerpos contra Ómicron se incrementan tras tercera dosis en mayores 65

Un estudio preliminar realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón revela que los pacientes contagiados con ómicron de coronavirus tardan más días en eliminar el virus que aquellos que contrajeron otra variante., un día antes del cese del aislamiento para los argentinos que cuentan con el esquema inicial de vacunación completo de acuerdo a la nueva disposición del Ministerio de Salud de la Nación.Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación redujo los días de aislamiento para aquellos argentinos que se contagian coronavirus o son contacto estrecho. La diferencia entre los días que deben permanecer aislados radica en si están o no vacunados y con cuantas dosis.Una persona con diagnóstico de covid-19 que cuenta con el esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial -dos dosis- o aplicada la dosis de refuerzo), debe aislarse durante siete días desde la fecha de inicio de los síntomas o desde la fecha de diagnóstico, en caso de ser asintomático. Quien se aísla tiene que avisarle a aquellos con los que haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas (o, en caso de ser asintomático, dos días antes del diagnóstico) para que ellos realicen su propia cuarentena.Si al séptimo día la persona diagnosticada con covid-19 no presenta síntomas (al menos durante las últimas 48 horas), puede levantarse el aislamiento.La persona que sale de su aislamiento no debe concurrir a eventos masivos; usar el barbijo correctamente -tapando nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara- de forma permanente en lugares cerrados o lugares abiertos con presencia de otras personas; mantener la distancia social y evitar el contacto con personas que tengan factores de riesgo.Si la persona tiene diagnóstico de covid-19 y no está vacunada o no completó el esquema primario de vacunación (dos dosis), debe aislarse por 10 días desde la fecha de inicio de síntomas, o desde la fecha de diagnóstico, en caso de ser asintomático. O también es posible que la persona se aísle durante siete días, y se realice el test a partir del séptimo día.Al igual que en el caso de las personas con el esquema inicial de vacunación completo, la persona con covid positivo debe avisarle a las personas con las que tuvo contacto las 48 horas previas al inicio de los síntomas (o dos días antes del diagnóstico, de ser asintomático), para que estas realicen la cuarentena.Luego de pasar el tiempo del aislamiento, el Ministerio de Salud recomienda: no concurrir a eventos masivos; usar barbijo correctamente -tapando nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara- de forma permanente en lugares cerrados o lugares abiertos con presencia de otras personas; mantener la distancia social; evitar el contacto con personas que tengan factores de riesgo.Se define como contacto estrecho a todas las personas que hayan permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos.Las siguientes son las medidas de aislamiento para quienes hayan tenido un contacto estrecho con una persona que resultó covid positiva, de acuerdo con el esquema de vacunación.- Contacto estrecho asintomático y con las dosis de refuerzo con más de 14 días de aplicada: se exime de aislamiento preventivo. Solo debe cumplir con los cuidados de manera estricta, evitar concurrir a eventos sociales o masivos, y automonitorear sus síntomas a diario.- Contacto estrecho asintomático y con el esquema completo de vacunación (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial) o si tuvo Covid-19 en los últimos 90 días: se exime del aislamiento preventivo, pero debe cumplir con un test diagnóstico entre el día 3 y 5 del contacto con el caso confirmado. También debe cumplir cumplir con los cuidados de manera estricta, evitar concurrir a eventos sociales o masivos, y automonitorear los síntomas a diario.- Contacto estrecho asintomático, sin vacunación o con esquema incompleto (sin vacunar o con más de 5 meses de aplicación de la última dosis): 10 días de aislamiento desde el momento del último contacto con el caso confirmado.