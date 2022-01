El Túnel Subfluvial todavía “no recupera” los niveles de tránsito pre-pandemia

La directora del Túnel Subfluvial "Raúl Uranga- Carlos Sylvestre Begnis, del lado santafesino Karina Rotela, informó que el tránsito que circula por el enlace vial todavía no es el mismo porcentaje que los niveles anteriores a la pandemia.“Si bien aún no podemos realizar un balance del mes de enero, estamos en una circulación diaria de nos 10.000 vehículos, durante los días hábiles”, dijo Rotela y agregó que antes de la pandemia cruzaban por el túnel unos 12.000 vehículos.Además, aclaró que “los sábados y domingo el tránsito disminuye, todo lo contrario a lo que pasaba antes de la pandemia. Todavía no logramos volver a esa normalidad y solo en las fiestas de Navidad Y Año Nuevo vimos un incremento”.Po otro lado, señaló que en ambas cabeceras del enlace vial realizan controles de rutina, pidiendo la documentación necesaria para circular y además el Pase Sanitario