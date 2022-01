Sigue el misterio por la aparición de animales mutilados en algunas provincias

En Corrientes

Los ovnis, los objetos voladores no identificados o UAP (fenómeno aéreo no identificado, por su nueva denominación en inglés) comprenden también el estudio de algunas rarezas asociadas. Una de estas aristas abarca al mítico “Chupacabras”.Un ser críptido (especies animales que se mantienen ajenas a la ciencia) que está asociado, casi siempre, con la aparición de extrañas luces en el cielo que preceden a su aparición.Es definitiva, así como al encontrar enormes círculos en los cultivos lo asociamos al fenómeno ovni; también cuando aparecen animales mutilados tenemos que prestarle atención por su cercanía a las observaciones de naves de origen desconocido.En la tercera sección de Esquina, una zona rural de la provincia de Corrientes, apareció recientemente una vaca mutilada. La misma presentando rarísimos cortes. El dueño del campo, Hugo Valenzuela, está preocupado. ¿El motivo? Es la tercera vez en dos meses que esto le ocurre. Los animales aparecen sin lenguas, ubres ni órganos reproductivos. Sin embargo, no falta más que eso, todo lo demás aparece intacto.A simple vista se puede ver que tiene cortes limpios, no hay rastros de sangrado, arrastre o desgarro. No hay huellas de animales ni signos de que el desdichado animal estuviese enfermo. A cuatrocientos metros, la familia más cercana tampoco observó y no escuchó nada.Los baqueanos de la zona advierten que ningún animal carroñero, ni perros ni caranchos, se acercan a la osamenta. Es algo realmente extraño: la comunidad de Esquina está en alerta.

Inexplicable

Lejos del corral

Desde hace unos días, vengo contándoles sobre la gran oleada OVNI y como el fenómeno abarca principalmente las provincias del litoral argentino. Incontables denuncias de luces en el cielo, huellas en los campos y animales mutilados, algunas de sus principales características.Ahora bien, el primer registro que tenemos de este tipo de eventos, me refiero a las mutilaciones de ganado en los tiempos presentes, corresponde a agosto del 2021 en la localidad de Diamante, provincia de Entre Ríos.El productor rural relató su asombro al tomar conocimiento del hecho: "Tengo una pequeña producción caprina, en las tierras que son de propiedad de mi abuelo y el jueves por la tardecita estaban todas dentro de su cerco perimetral. Pero al otro día, una de las cabras estaba apartada a unos 100 metros, fuera del cerco perimetral y ya en un campo lindante, con signos de mutilación"."No sabemos cómo llegó hasta ahí, porque no se encontró nada que permita dar una respuesta lógica", afirmó el ganadero en su conversación con Crónica. Asimismo, destacó: "La cabra es un animal de más de 30 kilos y es poco probable que algún zorro la haya arrastrado, porque tendría que haber traspasado los boyeros, pasar el alambrado"."Son varios obstáculos a superar para llegar hasta donde estaba. Además, no hay signos de arrastre, ni pisadas de animales, como tampoco de humanos. Ninguna huella y tampoco visualizamos sangre, que es lo más curioso", explicó aún atónito.Hasta el lugar llegó Silvia Pérez Simondini, del grupo de investigación "Visión OVNI". La conocedora del tema recordó que muy cerca del allí pudieron registrar hace algún tiempo como una vaca era levantada en el aire. El caso, que se bautizó “la vaca voladora”, generó mucha polémica y hasta el día de hoy no se logró determinar el origen de lo acontecido.