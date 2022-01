Mujer se dedica a la albañilería: "Me encanta el trabajo y lo hago con pasión"

Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, pero siendo muy chiquita se vino a vivir a la Argentina. Había cumplido tres años cuando su familia, por cuestiones laborales, decidió radicarse en nuestro país.Desde entonces, ya nunca más volvió a pisar tierras uruguayas. "Pero mi sueño es poder recorrerlo de punta a punta en algún momento", reconoce.Hoy por hoy, Adriana Silvera Loubros de Montero es una vialense más. Hace 13 años que se dedica a la albañilería, una tarea que durante años fue prácticamente exclusiva de los hombres.A fuerza de voluntad y esmero, Adriana se hizo un lugar, aprendió el oficio y hoy es una más en el rubro de la construcción."Comencé ayudando a mi esposo en una obra del Centro Empleados de Comercio, 13 años atrás. Y ya nunca más dejé el oficio", explica en diálogo con el semanario"Es un trabajo que me encanta y lo hago con pasión", destaca la mujer.No está sola. Trabaja en familia, junto a su esposo Omar y sus hijos Joni y Brian. "Suelo encargarme de los trabajos más delicados, porque generalmente las mujeres somos muy detallistas", explica.Sin embargo, no le escapa a nada: Hace revestimiento, colocación de pisos, sanitarios, revoque fino y grueso y agua. "Mi familia me cuida mucho".Adriana es una agradecida de la vida y día a día le pone mucha energía a su tarea. "Gracias a Dios, no nos falta trabajo y de a poco vamos comprando más herramientas", explica.Su mamá fue una adelantada en su tiempo en esto de animarse a un trabajo casi exclusivo del género masculino. ¿Alguna duda? Cuando llegaron a la Argentina (en la década de 1.970), su madre hizo un curso de Cerrajería que se dictaba en Buenos Aires. "Eran 13 varones y ella la única mujer. Hasta el día de hoy, mi mamá arregla una cerradura cuando se rompe", cuenta orgullosa su hija.