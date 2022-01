"Buscamos un poco de paz, de consuelo", dijeron los padres de Fernando

Un 18 de enero de 2020 un grupo de ocho jóvenes golpeó y asesinó a Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell.



El juicio oral a los ocho detenidos acusados de protagonizar la fatal golpiza al joven se dará el 2 de enero de 2023.



Hoy, dos años después, sus padres fueron por primera vez al lugar, donde hay montado un santuario en honor a su hijo asesinado. "Es como venir a buscar a Fernando, buscamos un poco de paz, de consuelo", dijo Silvino, el padre, ante los periodistas presentes.



A su vez, manifestó que extrañan a su hijo: "Él era todo para nosotros". Sin embargo, aseguró con el apoyo de la gente y los periodistas que le dan la oportunidad de expresarse "queremos llegar a una justicia justa".



Graciela, su madre, afirmó entre lágrimas que "no hay ni existe el día en que deje de llorar" a su hijo. Además, dijo que a Fernando lo mataron de una manera cruel: "Cuando llego a este lugar veo esa imagen, cuando lo tiraron y lo patearon sin ninguna piedad, no le tuvieron compasión, hasta el úiltimo momento le llamaron 'negro de mierda'. Fernando sólo vino a divertirse con sus amigos".



El pedido incansable de justicia

Dos años después del trágico episodio, los padres de Fernando esperan que el juicio traiga justicia para su hijo. Es así que Graciela pidió la pena máxima: "Espero que le den una condena justa, que sea la perpetua. Es la única. Ellos no le dieron ninguna oportunidad", dijo.



Actualmente por el hecho hay ocho detenidos: Máximo Thomsen (22 años), Ciro Pertossi (21 años), Luciano Pertossi (20), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (22), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).



Anteriormente habían estado detenidos Juan Guarino (21) y Alejo Milanesi (21), pero ambos fueron sobreseídos al comprobarse que no formaron parte de la golpiza brutal que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa.



Los ocho detenidos se encuentran alojados en la Alcaidía de Melchor Romero. Están todos juntos en la misma celda, tienen una hora para salir al patio y no pueden mezclarse con otros reclusos, a la espera del juicio que determinará su futuro.