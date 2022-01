Cruzó un semáforo en rojo con su moto y casi lo choca el tren

La imprudencia en las calles de Córdoba es moneda corriente. Todos los días se repiten situaciones al borde, en las que algunas veces hay que lamentar víctimas, y otras, de milagro, no pasa a mayores.Lo que ocurrió la semana pasada en el paso a nivel en el límite de los barrios San Martín y Alta Córdoba es un claro reflejo de eso. Un motociclista acudió a una maniobra muy peligrosa que dejó a todos los presentes anonadados.En el cruce de las calles Los Andes y Bedoya, el conductor, sin pensarlo dos veces, aceleró a fondo y decidió cruzar las vías. En las imágenes que captó una cámara de la cuadra se puede ver que el tren le pasa a apenas unos centímetros de distancia.El motociclista se salvó de casualidad, mientras varios autos miraban el momento en primera persona. En esa intersección no hay barreras que indiquen la llegada del tren, pero sí había un banderillero que se encontraba del otro lado del cruce y que no alcanzó a ver la muy arriesgada maniobra.