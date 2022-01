Encontraron un yacaré en la costa de Rosario y “lo mataron a golpes"

Este lunes, un usuario de Twitter compartió la imagen de un yacaré muerto en la costa rosarina. El animal fue encontrado en la tarde del lunes en la zona del Paseo de los Caminantes en la zona norte y, según confirmó el jefe de la Policía Ecológica, fue asesinado a golpes con un objeto contundente."Lo mataron a golpes, lo encontramos muerto. No es un animal que ataque si no lo molestan, escapa de la presencia humana", señaló a Radio 2, el jefe de la Policía Ecológica, Daniel Ojeda Medina. Tras acercarse a la zona, los agentes policiales detectaron que el yacaré tenía golpes en distintas partes del cuerpo que le causaron las lesiones que terminaron en su muerte.De acuerdo al jefe del área ecológica, por la bajante del Paraná estas especies son más propensas a ser atrapadas, pero generalmente suelen ser inofensivos e intentan escapar de la presencia humana. "Esto es un mal comportamiento humano, ni siquiera fue para comer, lo golpearon y lo dejaron a la deriva. El animal terminó buscando salvación a las orillas del río donde murió", detalló.Con respecto al destino del cuerpo, Medina Ojeda reveló que fue trasladado al cementerio que tiene en la zona la ONG "Liberación de caballos". "Cuando el cuerpo no está deteriorado como este, que estaba todo golpeado y roto, se manda al museo y ahí lo embalsaman. Pero en este caso estaba muy lastimado el animal", explicó el policía.Desde la organización ambientalista el Paraná No Se Toca explicaron que se trataba de un yacaré ñato, muy común de la zona de la isla, pero por la bajante, la sequía y la caza furtiva cada vez se ven menos."Nosotros con el grupo dentro de la isla fotografiamos varios lamentablemente muertos. Esto se da por la bajante y ahora la sequía. A principios del 2020 cuando comenzó la bajante se empezaron a ver en grupos de Facebook de cazadores que los mataban. En 2021 fue la sequía la que los mató", comentó Pablo Cantador, del Paraná No Se Toca.La foto fue publicada en la red social, y rápidamente se llenó de mensajes de duda y asombro. El debate se centró en la especie y cómo hacer ante la aparición de éste. "Los yacaré ñato son de esta zona, no se ven mucho porque la caza furtiva los ha diezmado. Hay que dejarlos tranquilos, no meter la mano dónde no debemos, ellos saben qué hacer".Cantador, se refirió a las problemáticas que perjudican la fauna, la caza sin control y la bajante y posterior sequía del Paraná: "Todo el tiempo tenemos cazadores sin control, no hay día que no se vea gente pescado sin permiso, nunca hay controles".En ese sentido, contó: "Toda la fauna migra, hemos encontrado cientos y cientos de caparazones de tortugas, que son de río y están entre los 4 y 5 kilos, comunidades enteras murieron. Muchas no llegaron al agua y el calor las está matando".