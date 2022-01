Un hospital entregó un cuerpo a la familia equivocada y hubo incidentes

De quién sería el cuerpo enterrado

Corte de calle y protestas por el hecho

Una familia de Santiago del Estero denuncia que el Sanatorio Santiago se confundió en el acta de defunción de su abuela, les entregó el cuerpo de otra persona y ellos lo enterraron.La familia Frías fue la protagonista de este confuso hecho que comenzó el domingo alrededor de las 6, cuando los llamaron para informarles que la abuela había fallecido por coronavirus, y que debían retirar el cuerpo a las 18.Por tal motivo, desde el Sanatorio Santiago -según cuenta Agustín Florenciano, yerno de la fallecida- les informaron que el velorio debía ser a cajón cerrado para evitar contagios. La familia cavó el pozo para el entierro, y realizó el velorio de su abuela el domingo por la noche.Sin embargo, el lunes los llamaron nuevamente para buscar el cuerpo de la abuela fallecida. “El cuerpo que se enterró ayer era de otra persona. Encima la abuela falleció hoy y no tenía covid”, contó Florenciano en su Facebook.Según informaron medios locales de Santiago del Estero, el Sanatorio Santiago realizó el llamado a la familia Frías el lunes por la mañana cuando llegó la familia Vallejos a buscar a su abuela. Pero no estaba.Allí, esta segunda familia en cuestión, se enteró de que su abuela había fallecido y que no estaba en el hospital. De este modo, llamaron a la familia Frías para explicarles el confuso episodio a ambos.Las dos familias comenzaron un reclamo en la puerta del hospital, que incluyó el corte de la Avenida Belgrano del centro de la capital de Santiago del Estero con una quema de neumáticos.Los integrantes de la familia Frías compartieron a través de las redes sociales algunos videos en los que se los ve protestando en la puerta del Sanatorio Santiago e incluso explicándoles la situación a los policías.En las imágenes se ve cómo alrededor de 30 personas cortan la Avenida Belgrano Sur con la quema de neumáticos. Mientras, algunos aplaudían, otros discutían y la mayoría no salía del asombro.“La fiscal no quiere dar la cara”, fue el grito de una señora que se escuchó, mientras que otro hombre le explicó la situación a un policía: “Nosotros hemos cavado tres metros bajo tierra y después hemos hecho una capa de hormigón porque pensamos que era nuestra abuela”.Inés Frías, hija de la anciana fallecida, declaró a Diario Panorama: “No puede ser semejante situación, nos hicieron cavar y pensamos que enterrábamos a nuestra madre, ahora el sanatorio no se hace cargo, esto es una burla”.