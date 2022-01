Denuncia que por un mal hisopado perdió el cartílago de la nariz

Una acompañante terapéutica de Caleta Olivia denunció que un hisopado de coronavirus mal hecho le produjo una infección por la que perdió el cartílago de la nariz y ahora reclama para que le practiquen una cirugía de reconstrucción. "En cuatro meses se me deshizo el cartílago", aseguró la mujer.



"Estoy necesitando una cirugía en otorrinolaringología y me dicen que en Caleta no hay. Hace cinco meses me encuentro en la búsqueda de quién pueda operarme", escribió Claudia Serran en su cuenta de Facebook, al borde de la desesperación.



Serran se dedica al cuidado de adultos mayores en la ciudad del norte de Santa Cruz. Como sus pacientes son una franja vulnerable ante el Covid, el oficio la obligó a someterse a hisopados frecuentes. Después de uno de esos testeos, sin embargo, comenzó a sentir molestias, que se agravaron con el paso del tiempo.



"Necesito una reconstrucción de cartílago. Mi nariz está indefensa, por lo tanto mi sistema está bajo. En esta pandemia, es una verdadera urgencia", manifestó.



Todo comenzó en agosto pasado, ante la consulta para acompañar a una mujer mayor en una clínica médica de Caleta Olivia. La familia de la paciente le pagó el costo del PCR en un laboratorio privado, unos 10 mil pesos.



"Después de que me lo hicieran, me empezó a picar. Al pasar los días la molestia persistía, pero el doctor me dijo que era normal", le relató a El Caletense.



Los inconvenientes aumentaron con el transcurso de las horas. De la nariz empezó a salirle sangre "con consistencia gelatinosa", la zona se le puso roja y notó un sarpullido en la cara.



Consultó en el hospital. A pesar de los "cuatro a cinco centímetros de dilatación en la fosa nasal", le dijeron que su problema "no era una urgencia".



Su odisea en busca de una solución la llevó por diferentes médicos y un par de internaciones. "Tengo todos los brazos y piernas lastimados", comentó sobre los pinchazos que recibió. Y hasta contrajo coronavirus.



Apremiada y sin respuesta

A fines de 2021 recibió una notificación judicial para que se presente en Córdoba, de donde es oriunda. "A mis dos hijas (de 8 y 11 años) me las van a dar en adopción, y no me van a poder ver nunca más", describió Serran. El documento le pone plazo para la cirugía: debe presentarse antes del 10 de febrero en la provincia mediterránea. Pero aún no encuentra respuesta.



Apurada, fue a la guardia del hospital en Caleta Olivia. Sin embargo, no la quisieron internar. "Tenía la nariz muy inflamada porque me la soné fuerte y se me cortó el divisorio de los huecos de la nariz", les dijo a los medios locales. Pasó 12 horas en la guardia. Y horas más tarde llegó otra complicación: el diagnóstico de Covid positivo.



"Me tuvieron aislada 10 días, según ellos en tres días me derivaban porque me tenían que hacer de forma urgente la reconstrucción del cartílago", explicó la mujer.



Para operarse debe trasladarse a Comodoro Rivadavia o a El Calafate. La intervención cuesta 200 mil pesos. "El doctor me dijo que si sigo así la infección puede subir al cerebro y puedo morir", concluyó en diálogo con El Caletense.