El Chango Spasiuk en la cuarta noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé

Se vive la cuarta noche de la 31° Fiesta Nacional del Chamamé; 17° Fiesta de Chamamé del MERCOSUR y 1° Celebración Mundial del Chamamé Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Unas cinco mil personas disfrutaron de la noche del domingo y no se registraron inconveniente. La jornada del lunes transita de igual manera.A lo largo de 10 noches, se suben al escenario artistas nacionales y locales para conmemorar el estilo musical que fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.transmite el festival en el marco del ciclo, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.La organización especificó que el aforo de público será de entre 6.000 y 7.000 personas, dentro del anfiteatro, que tiene una capacidad total de 12.000 localidades.Para ingresar se solicita el pase sanitario y quienes no tengan el esquema de vacunación completa deberán presentar PCR negativo realizado en las últimas 72 horas, requisitos que regirán tanto para el público como para los artistas y medios de prensa.Un despliegue importante de figuras, tanto artistas netamente chamameceros como de nombres que vienen de otros géneros pasaran por el escenario de Corrientes con la consigna de sumar chamamé a su repertorio.Habrá cruces importantes como los que propone Lito Vitale junto a Hilda Lizararu (correntina nacida en Curuzú Cuatiá), Jairo y Juan Carlos Baglietto, Chango Spasiuk con Elena Roger, Mavi Díaz junto a su grupo Las Folkies, y Opus Cuatro, entre otras mixturas que se darán durante estas noches de fiesta.Se supo que Elena Roger, quien iba a actuar esta noche dio positivo de coronavirus y no podrá presentarse.En tanto, Teresa Parodi, quien se iba a presentar mañana martes 17, anunció su baja debido a un “dolor sospechoso” que parece asociarse a una enfermedad coronaria hereditaria que tienen la artista.Pomberitos CantoresEsteban Espíndola, el pichoncito del acordeón (Riachuelo)Aba Laura TestaJorge BalmacedaPre Fiesta: Pareja EstilizadaLos Hermanos Borda (Formosa)Lira Vera (Misiones)Taraguí Coé con Ana Paula Romero (Homenaje a Juan Saccú)Franco LucianiMaría Elena SosaRaúl Noguera- Ricardo PanizzaMavi Díaz y la FolkiesJuan Pablo Barberán y Orlando Vera CruzChango SpasiukSergio Cabrera y Agustín Monzón GrupoMiguel Quinchamán y los Chamanes de la Patagonia (Punta Arenas-Chile)Mario Suárez (Entre Ríos)AmboéEsmael Echague y su guitarra norteña (Paraguay)Tono Benítez y los Criollos de CorrientesConjunto Nuevo Horizonte (Ituzaingó)Grupo ItatíPanchito GalarzaKike Sheridan