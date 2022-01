Video: colapsó parte del techo de la guardia de un sanatorio de niños

? #URGENTE! Así se cayó parte del techo en la guardia del Sanatorio de Niños. No hay heridos. https://t.co/XxsV7M7JmH pic.twitter.com/KA7pbphiXG — Rosario3.com (@Rosariotres) January 17, 2022

Este domingo por la noche, los presentes en la guardia del sanatorio de Niños de Rosario se llevaron un gran susto al desplomarse parte del techo de durlock, en medio de la tormenta y la lluvia. Por fortuna, no se registraron heridos.Parte del techo de la guardia del conocido sanatorio infantil de la ciudad, con ingreso por calle Alvear, colapsó porque no soportó la gran cantidad de agua de lluvia que se había acumulado, en un aparente desperfecto en los desagües, que ya era investigado por las autoridades del centro de salud.Como se puede ver en el video que captó el momento, había algunos padres con sus chicos esperando para ser atendidos, pero afortunadamente no hubo heridos.