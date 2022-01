Templo destrozado en Gualeguaychú: “Los daños son incalculables”

El pastor Pedro Segovia, levantó el templo hace más de 30 años con un enorme esfuerzo de su gente: “Parece una pesadilla todo lo que sucedido. Yo estaba en mi casa y siento como una bomba de calor expansiva que ingresó a la vivienda, y observo que había volado todo el techo de la planta alta de mi casa, pero en ese momento llega un vecino y me comenta que también se había destruido el techo del templo, quedando todo el mobiliario bajo agua. Lo mismo ocurrió con la torre de la antena de la radio que tenemos que quedó destruida.El religioso viene de someterse a una importante intervención del corazón por haber atravesado un infarto, por lo que se le indicó que se alejara de problemas y situaciones que lo pudieran complicar: “Hoy estamos impactados, pero tenemos que sacudirnos el polvo y levantarnos nuevamente” reflexionó”.En cuanto a lo que viene, Segovia, expresó: “El día que uno pierda la capacidad de soñar está muerto, por lo que no me rindo”. (Radio Máxima)