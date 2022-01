Insólito: un auto cayó por el hueco de un ascensor en Misiones

Un auto cayó por el hueco de un ascensor para vehículos, con tres personas a bordo, en un edificio del centro de Posadas. El montacargas sufrió un desperfecto cuando el rodado subía hasta la cochera del primer piso, ocasionando el siniestro, que de milagro no provocó víctimas fatales.El hecho ocurrió el sábado a la tarde en el edificio Manglar II de la calle Catamarca casi 3 de Febrero. Bomberos de la Policía de Misiones y paramédicos de la Red de Traslados del Hospital Madariaga concurrieron al lugar y evacuaron las personas que estaban dentro del vehículo, en el hueco del ascensor.Esta sería la tercera vez en los últimos dos años, que los Bomberos acuden en ayuda de automovilistas que cayeron por los ascensores en Posadas.El Centro Integral de Operaciones 911 recibió un alerta después de las 15:00 horas de ayer y activó el operativo de contingencia ante la caída de un Mercedes Benz ML350 Matic con una joven de 19 años, una mujer de 31 y el conductor de 36 adentro en la fosa de un ascensor de un edificio de departamentos, habilitado no hace mucho tiempo.Bomberos Zona Centro acudieron de inmediato al auxilio junto a los efectivos de la comisaría Primera de la Unidad Regional I. Segundos después arribó la ambulancia mientras las víctimas lograban salir del automóvil por la abertura del techo corredizo del mismo.El siniestro se habría producido cuando las personas subían por el ascensor con el auto hasta la cochera del primer piso y se rompieron las poleas y el motor del ascensor, desperfecto que es materia de análisis por parte de los peritos del cuerpo de Bomberos de la Policía.Los propios ocupantes abrieron el techo corredizo del Mercedes Benz y pudieron ser rescatados por los bomberos. Además, inmediatamente fueron atendidos por los paramédicos de la Red de traslados. Los mismos no presentaban heridas de consideración, si un estado de shock, producto de inesperado accidente que por suerte no terminó en algo peor para la salud de los protagonistas de milagro.Los bomberos señalaron que en los dos últimos dos años, otros dos vehículos cayeron también por huecos de ascensores en Posadas, sin que felizmente se hayan registrados lesionados.