Un turista quiso sacarse una “selfie” y cayó al vacío desde un puente peatonal

Después de volverse una sensación global en la última década, las selfies o autorretratos son el tipo de fotos infaltables durante las vacaciones. Con el surgimiento de accesorios y la sofisticación constante de los teléfonos inteligentes, conseguir la mejor toma de un lugar muchas veces puede jugar una mala pasada al no advertir los riesgos que puede acarrear estar más pendiente del celular que de los peligros de alrededor.Eso, justamente, es lo que le ocurrió a un turista rosarino en Villa Carlos Paz cuando quiso sacarse una selfie desde un puente peatonal que cruza el Lago San Roque.El incidente ocurrió este sábado por la madrugada y todo indica que el joven, de 23 años, al no tener demasiada visibilidad se fue desplazando marcha atrás en busca de mejor luz para la foto y no tuvo mejor idea que colgarse de uno de los caños.Su objetivo era tener la mejor postal de la villa cordobesa para luego compartirla en sus redes sociales.De acuerdo a la información difundida por portales locales, los bomberos del lugar lo rescataron y lo trasladaron al hospital Gumersindo Sayago, donde los médicos que lo atendieron le diagnosticaron traumatismo de cráneo y confirmaron que lo dejarán internado durante 48 horas.El golpe fue contundente debido al bajo nivel de agua del Lago San Roque, que hizo que su cabeza impactara contra las rocas que asomaban en la superficie.Si bien este caso no hubo que lamentar la vida del joven, hubo otras noticias fatales que sí dieron vuelta al mundo.En agosto del año pasado, la tiktoker turca Kubra Dogan (23) cayó desde una terraza y se mató mientras filmaba un video con su prima de 16 años.La joven cayó al vacío desde el noveno piso de un edificio cuando las tejas que la sostenían en el techo colapsaron por su peso. Su entorno confirmó que querían aprovechar la famosa “golden hour” (hora dorada), el momento del día en que el sol baja hasta casi ocultarse y sus últimos rayos sirven de iluminación perfecta para las mejores fotografías.En julio de 2021 otro trágico hecho enlutó a Hong Kong cuando la influencer Sofia Cheung (32) falleció tras caer al vacío desde un acantilado.La joven, que era famosa por sus fotos frente con imponentes maravillas naturales, había visitado junto a tres amigos el parque Ha Pak Lai.Cuando vieron el arroyo Tsing Dai en Tuen Mun decidieron tomarse unas fotos, por lo que eligieron un lugar al borde de una cascada en el sitio de Pineapple Mountain del parque. Aparentemente perdió el equilibrio y cayó alrededor de cuatro metros. Murió en el acto.Dos años atrás, un hombre que vivía en la ciudad de Bombay, India, perdió la vida al intentar tomarse una selfie “temeraria” cuando resbaló y cayó desde la punta de un edificio. Todo quedó registrado en un video que dio vuelta al mundo.En la filmación se observa que justo antes de caer logra sostenerse de la orilla, pero ésta se fragmenta y cae al precipicio, junto con el celular con el que pretendía inmortalizar el momento sin imaginar que un momento después moriría.