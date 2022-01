Salud recomendó consultar ante síntomas respiratorios que empeoran en 48 horas

El criterio de la consulta

Ante la situación epidemiológica por Covid-19 en Entre Ríos, desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de asistir al efector sanitario más cercano ante síntomas como falta de aire, fiebre alta, decaimiento o dolor corporal, en caso de persistir o empeorar con el paso de las horas.Si bien las recomendaciones son dinámicas y pueden variar de acuerdo a la información científica sobre el avance de la pandemia por Covid-19, desde el sistema sanitario público entrerriano recordaron que en todos los hospitales y centros de salud se prioriza la atención a personas con factores de riesgo que pueden tener complicaciones en su salud, y a quienes no tienen patologías prevalentes, pero que poseen sintomatología que se agrava con el paso de las horas.En este sentido, ante síntomas como sensación de falta de aire, fiebre alta (+ de 37.5°), dolor corporal, decaimiento, entre otros, que no cesan o empeoran en 48 horas, se requiere de una consulta médica inmediata en cualquier efector de salud, más cercano al domicilio (centro de atención primaria, hospital o institución médica privada).La recomendación es para todas aquellas personas que tengan o no contacto estrecho con algún caso confirmado por Covid-19, sobre todo para quienes no estén vacunados o cuenten con esquema de vacunación incompleto, como así también para los que posean algún factor de riesgo.En todos los casos, teniendo en cuenta las nuevas definiciones para la realización de hisopados en distintos grupos, se destaca la importancia del criterio médico en la consulta, para el posterior diagnóstico tanto por testeo o por clínica (según sintomatología).Cabe citar que, en aquellos efectores de la provincia con alta demanda, es en donde más se priorizará para los hisopados a los grupos: Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19; pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo y aunque no cursen síntomas compatibles); personal de Salud; embarazadas (independientemente de la semana de gestación); o brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección de Epidemiología).Asimismo, se recuerda que, en el documento 82 elaborado por el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES),personas con enfermedades respiratorias crónicas (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo); personas con enfermedades cardíacas (insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas); personas diabéticas; personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; personas con inmunodeficiencias (congénita, asplenia funcional o anatómica -incluida anemia drepanocítica- y desnutrición grave; VIH dependiendo del status ( menos de 350 CD4 o con carga viral detectable); personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días); pacientes oncológicos y trasplantados (con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa / con tumor de órgano sólido en tratamiento / trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos; y/o personas con obesidad Grado 2 (IMC≥ 35).