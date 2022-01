Incendio en Ruta 14 afectó más de 1000 hectáreas: avión hidrante cayó a tierra

El hidrante que cayó a tierra

Paso de los Libres, en la vecina provincia de Corrientes, es el epicentro de un incendio forestal que comenzó el jueves. Pasaron cuatro días y las llamas afectaron mil hectáreas, según confirmaron fuentes oficiales. En Esquina, otro foco ígneo dañó 300 hectáreas y movilizaron a un avión hidrante.“Los incendios más fuertes de este sábado son en Paso de los Libres y Esquina. El primero es impresionante”, admitió al diario correntino El Litoral Roberto Rojas, director de Recursos Forestales de la provincia. “Estimamos más de mil hectáreas afectadas en Libres. Queda sobre la Ruta 14 antes de llegar a Paso de los Libres”, detalló.El fuego afectó toda la zona cercana a la autovía nacional. En el lugar trabajan desde el jueves Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, Bonpland y Colonia Libertad. “No creemos que sea algo natural, pero hasta el momento no tenemos precisiones. Eso se tendrá que estudiar en un momento posterior. Por ahora estamos priorizando intentar apagar las llamas”, mencionó. “Pudo haber sido un cortocircuito en alguna máquina”, dijo.En Virasoro también un incendio que empezó ayer no lograba ser controlado. “Va de norte a sur y estamos intentando contenerlo para que no pase del arroyo Ayuí”, explicó Rojas.El funcionario contó que son alrededor de 300 las hectáreas forestales afectadas y que además de los bomberos locales, un avión sirvió de apoyo.Un avión hidrante que combatía incendios se precipitó al despegar de la pista de Santo Tomé, este sábado a las 19.30. El piloto salió ileso, confirmó el director de Recursos Forestales de la Provincia, Roberto Rojas.“El piloto resultó ileso, pero por precaución se lo trasladó al hospital. Solo hubo algunos daños en la aeronave”, detalló Rojas.Se investiga el incidente, aunque las primeras averiguaciones indican que el avión hidrante se precipitó al suelo apenas despegó de la pista de Santo Tomé.Corrientes se encuentra en una situación crítica por los incendios forestales. Hay seis aviones que prestan servicios para intentar sofocar los focos ígneos de toda la provincia, y las altas temperaturas lo impiden. Fuente: El Litoral de Corrientes.