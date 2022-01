Un laboratorio rosarino será el primero en producir los autotest de Covid-19

El laboratorio Wiener Lab, con planta productiva en Rosario, será el primero en producir en el país los autotest rápidos de detección orientativa del coronavirus, se informó este viernes luego de recibir la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para fabricar este producto que será de venta "libre" en farmacias y droguerías de todo el país.



"Esta prueba permite determinar la presencia o ausencia de antígenos (proteínas) del virus SARS-CoV-2", explicó a Télam el presidente de la empresa, Federico Rojkin, quien agregó que "se trata de una prueba sencilla que podrá ser realizada por toda persona mayor de 18 años en su casa".



También aclaró "que el resultado es orientativo. No confirma ni descarta la infección", dijo el directivo.



Wiener Lab. es hasta el momento la única empresa nacional autorizada para fabricar y comercializar los autotest de Covid-19.



Rojkin no arriesgó los volúmenes de producción que la empresa tiene previsto desarrollar, pero admitió que a partir de la aprobación de la Anmat, el laboratorio trabaja "contrarreloj" para abastecer lo "antes posible" a las farmacias y droguerías.



La nueva línea de producción requiere del laboratorio una inversión de $85 millones para ampliar la producción.



"Wiener Lab. cuenta con más de 300 empleados en Rosario. Estamos trabajando en equipo y redireccionando todos los esfuerzos para atender la demanda", señaló el bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).



Precisó que desde que comenzó la pandemia, la empresa -fundada hace 60 años por su padre- Miguel, también bioquímico e investigador, "fabricó 500.000 tests de PCR y 10.000 tests rápidos de antígeno de uso profesional".



"Nuestro objetivo es brindar una herramienta de industria nacional a todos los argentinos y, en principio, poder abastecer al mercado local y a todas las farmacias que así lo requieran", apuntó.



En esa línea, no descartó que el producto, "más adelante pueda exportarse a diferentes países de la región donde contamos con 10 filiales propias", consignó.



Sobre el precio de venta al público de los kits, dijo que saldrán al mercado local en unos $ 3.000 o $ 4.000.



Los componentes del kit son un cassette con tecnología lateral flow que utiliza anticuerpos comerciales unidos a nanopartículas; incluye un hisopo para la toma de la muestra nasal y una solución para el tratamiento; y el resultado se puede obtener en 15 minutos.



Finalmente, el investigador y empresario rosarino aclaró "que la comercialización de los autotest será a través de farmacias y droguerías por lo que las empresas y consumidores particulares deberán abastecerse por estos canales".



Según la información de la Anmat, el organismo recientemente autorizó a otras tres empresas para desarrollar los tests; los laboratorios Roche de Suiza, Abbot de Estados Unidos y un tercero que importará desde el exterior.



Así, la empresa rosarina es la única de capitales nacionales autorizada para el desarrollo industrial nacional del producto que, según las primeras estimaciones, podría estar a la venta en las farmacias del país en las próximas semanas.