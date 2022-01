Ola de calor: Enersa solicita hacer uso responsable de la energía eléctrica

Sociedad Falla en sistema interconectado nacional provocó cortes de energía en Entre Ríos

Atento a la ola de calor intenso que continúa registrándose en nuestra provincia y a la demanda energética que sigue registrando récords históricos, “”, indica la distribuidora provincial de la energía en un comunicado enviado a este medio.Al respecto, reiteróde la energía eléctrica y que no falte en ningún hogar entrerriano:-Regular el aire acondicionado en 24°. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta entre un 5% y un 10%.-En caso de tener más de un aire acondicionado, no utilizarlos todos al mismo tiempo y apagarlo una vez que el ambiente esté refrigerado.-Mantener cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones para mantener el ambiente climatizado.-Evitar dejar las luces encendidas que no se utilicen.-Utilizar focos LED, ya que requieren menos energía y duran más.Para conocer todos los tips del uso responsable de la energía, la empresa solita ingresar a su página web: www.enersa.com.ar