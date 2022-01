Tiene siete años y ya es campeón del festival de Jesús María

Dangelo Medina es un nene de Casilda, provincia de Santa Fe, que con tan solo 7 años se consagró campeón de riendas en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.Su padre, Ramón Medina, recordó cómo fueron los inicios de Dangelo arriba de un caballo y contó que él, junto a su familia, hace 3 años se dedican a esta actividad. La primera competencia del nene fue en Capitán Bermúdez, con tan solo 4 años de edad y antes de consagrarse en Jesús María, el pequeño fue campeón santafesino, en el mes de septiembre y también, se consagró en Venado Tuerto.Ramón relató que su objetivo era llegar a la competencia aunque sabían que sería complicada porque se iba a enfrentar a los 6 mejores del país. "Cuando pisamos el lugar, era grande la emoción. A mí se me caían las lágrimas, estaba nervioso, pero lo vi a él y al caballo tranquilos y eso me daba tranquilidad", comentó el papá.Si bien la competencia, tuvo algunos cambios con respecto a lo que Dangelo y Refuerzo, su caballo, estaban acostumbrados, pudieron adaptarse a las nuevas condiciones y consagrarse campeones.Ya en la llegada a su ciudad natal, Dangelo, fue recibido en su casa por una gran cantidad de personas que se acercaron a saludarlo. Ramón comentó que a su hijo: "Se le mezclan los sentimientos, no sabe si hablar, llorar y reírse. Cuando se bajó del auto, se largó a llorar" . Y agregó que por parte de la familia sienten orgullo y que no saben cómo agradecer el reconocimiento que demostró la ciudadanía y también, las autoridades Municipales.Ahora deben volver a Jesús María, ya que van a corren todos los campeones. Al respecto el papá expresó: "nos preparamos para dejar a Santa Fe y a Casilda en lo más alto, nuevamente". (Casilda Plus)