Bajante histórica: “Afecta a toda la fauna y la mortandad de peces se extenderá”

Miles de peces muertos se observan en lagunas internas en el humedal del Delta del Paraná, frente a Rosario, por la bajante del río, la sequía y la ola de calor.Danilo Demonte, biólogo.El especialista explicó que los peces se reproducen generalmente en “primavera-verano, porque eso los estimula, pero a su vez se tiene que combinar con una creciente que se mantenga en el tiempo. Cuando estas tres variantes se complementan en un tiempo y espacio, es cuando se genera una buena reproducción”.Al respecto, señaló que esas situaciones “no se están presentando. Hay peces encerrados en lagunas, muriéndose el río sin que haya esperanza de ninguna creciente, por eso no habrá una reproducción, al menos, en el corto plazo. Esperamos que esto se revierta para marzo, pero todo indica que eso no pasaría”.Tras la difusión de imágenes de peces muertos en el humedal del río Paraná, indicó que “hace meses que están en una situación de poca agua y las altas temperaturas hace que se pierda la concentración de oxígeno. El metabolismo de muchas especies depende de la temperatura que tiene el agua, a mayor temperatura necesitan más alimentos y oxígeno. Sumándole que están en lagunas, donde hay más parásitos y otras cosas que producen estas mortandades”.“Estamos en las primeras denuncias de mortandades. A priori y porque sucede en cada bajante, esto se va a extender en el tiempo”, dijo. Seguidamente agregó que “a raíz de todo esto, tampoco hay mosquitos, moscas e insectos propios de la época. Hay una cuestión que está afectando a toda la fauna”.Demonte, detalló que por la bajante al menos 30 especies de peces se están muriendo. “Las mortandades son parte del sistema, no es algo anormal. Lo que nos llama la atención, es que esta bajante se extendió mucho”.