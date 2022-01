Robo del Siglo: Vitette publicó una foto de la alcantarilla por la que escapó

Hoy hace 16 años que salí por ésta tapa, de las calles Libertad y Tres Sargentos, rico y libre y termine pobre por un rastrero y preso por 2 delatores. pic.twitter.com/aYX7dTIwd2 — Luis Mario Vitette ? (@luisvitette) January 13, 2022

“Terminé pobre por un rastrero y preso por dos delatores”, expresó el “hombre del traje gris” a través de un posteo en Twitter. Ante la demanda de sus seguidores, dio nombres y anticipó nuevos y apasionantes capítulos...Luis Mario Vitette Sellanes, el “hombre del traje gris” o como él mismo se autodenomina “el ladrón del siglo”, recordó un nuevo aniversario del mítico golpe en el que se alzó con casi 20 millones de dólares “en barrio de ricachones, sin armas ni rencores”.“Hoy hace 16 años que salí por esta tapa, de las calles Libertad y Tres Sargentos, rico y libre y terminé pobre por un rastrero y preso por dos delatores”, expresó acompañando su mensaje con una foto de la alcantarilla del escape.Ante ello, amplió sobre sus apuntados: “Siempre un ‘fisura pastabasero’ como Fernando Araujo se queda en la chiquita de la rastreada y se pierde de la grandeza del respeto. Sebastián Garcia Bolster prefirió la ‘delación’ a morir callado como indica el buen preceder tumbero”.“El día que cuente la verdad verdadera se caen de espalda. Rastreadas, mandadas en cana, bajezas y traiciones que aún no se conocen”, deslizó.Vale reseñar que el “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso fue perpetrado el 13 de enero de 2006 en la sucursal de Avenida del Libertador y Perú, en el partido de San Isidro.En un audaz golpe que fue planificado con un año de anticipación, cinco ladrones ingresaron al banco y tomaron de rehenes a 23 personas simulando un robo exprés que se había complicado.Mientras Vitette entretenía al negociador del grupo táctico Halcón, sus cómplices saquearon 143 cajas de seguridad y obtuvieron un botín estimado por la Justicia en 19 millones de dólares en joyas y dinero.Con la ayuda de un sexto integrante que terminó de hacer un boquete, la banda huyó por un túnel que había construido a lo largo de un año y que los comunicaba con los desagües pluviales subterráneos, por donde navegaron en dos gomones y con la ayuda de un dique que construyeron para mantener el nivel de agua.Los ladrones llegaron hasta una alcantarilla donde los esperaba un séptimo integrante de la banda con una camioneta que tenía un agujero en el piso, por donde subieron con el botín y escaparon dejando en ridículo a más de 200 policías.En el banco, los ladrones dejaron armas de juguetes y un cartel con la leyenda: “En barrio de ricachones, sin odios ni rencores, es sólo plata y no amores”.El uruguayo Vitette Sellanes tenía una condena unificada de 25 años de prisión tanto por su participación en el “Robo del Siglo” como en otros asaltos cometidos con la modalidad “hombre araña” en la Ciudad de Buenos Aires.Pero en agosto de 2013 logró el “extrañamiento”, es decir, ser expulsado del país con la mitad de la condena cumplida y así regresó a Uruguay, donde puso una joyería, se casó y tiene un hijo.La pena impuesta en su momento por el Tribunal Oral Criminal 15 vence el 24 de junio de 2024, pero al resolver su expulsión, se estableció que Vitette no pueda regresar a la Argentina sino hasta 10 años después, el 24 de junio de 2034. (ANDigital)