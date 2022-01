Acusó a un médico de haberlo contagiado de Covid y lo agredió a golpes

Un hombre lo golpeó brutalmente y lo acusó de haberse contagiado Covid en el hospital donde fue atendido. Hay saturación en el sistema primario sanitario y los médicos son agredidos y violentados mientras están atendiendo. "Antes recibíamos aplausos y ahora golpes", lamentó el secretario de Salud de General Lavalle, Marcelo Cachagua, quien fue golpeado por un paciente.En una entrevista con C5N, el funcionario relató cómo fue agredido cuando estaba en su lugar de trabajo por un hombre que lo golpeó y lo amenazó. "Lo que mas me duele es que hace dos años atrás nos aplaudían, nos respetaban y ahora todo lo apuesto. en vez de recibir aplausos y ahora recibimos golpes", manifestó el médico.

El atacante argumentaba que se había contagiado Covid-19 por haber estado en el hospital municipal, culpando al personal médico. Le preguntó si se acordaba de él y ante la respuesta negativa "directamente me pegó una piña de una", contó Marcelo. "Y me dijo ´por culpa de ustedes casi me muero, me agarré Covid acá en el hospital´. Luego lo tiró al piso y comenzó a pegarle en la cara.El 22 de mayo del año pasado el agresor había estado internado en el hospital. Lo trasladaron luego de hacerle un estudio coronario desde Mar del Plata. Compartió sala con otro paciente que dio positivo de coronavirus y de ahí que culpa a la institución.