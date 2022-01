Falleció bebito por coronavirus: estaba internado en área de Neonatología

Sociedad Falleció un niño de 9 años en Gualeguaychú que tenía coronavirus

Este miércoles falleció en la ciudad de Santa Fe un bebé con 35 días de vida que había contraído covid-19 y estaba internado desde hace seis días en el área de Neonatología del Hospital Dr. Orlando Alassia. La muerte del niño fue informada por el Ministerio de Salud en el reporte oficial de casos el miércoles a la noche y este jueves en AIRE el director del efector de salud, Osvaldo González Carrillo, dio detalles del caso.Tanto el menor como su madre, dieron positivo al test de coronavirus."No es que todos los niños menores de un año puedan evolucionar igual que este caso", sostuvo el doctor y remarcó que durante las tres olas del covid en Santa Fe atendieron a varios neonatos con coronavirus y no todos evolucionaron mal. Por último, señaló que es el primer fallecimiento de un menor que ocurre en esta ola de la pandemia, pero en las dos anteriores tuvieron varias muertes incluso de niños más pequeños.Actualmente, el hospital tiene 15 menores internados por covid, de los cuales 12 son menores de tres años y, por lo tanto, no están vacunados. Del total de pacientes, solo uno está en terapia intensiva y tiene apenas nueve meses de vida. De los niños mayores de 3 años, dos no están vacunados y tres tienen una patología previa.El aumento en la internación de pacientes pediátricos alarma a las autoridades del hospital, quienes a principio de año no tenían bajo atención a ningún paciente y en dos semanas ya son 15.El director del hospital de Niños indicó que el 70% de los test que se realizan al personal de salud que trabaja en el efector, dan resultados positivos. "Más del 30% del personal está aislado por covid, a eso se le suman los que están de licencia", detalló González Carrillo. De esta manera, por lo menos un 40% de los empleados no están desarrollando sus tareas habituales. "El resto debe duplicar los esfuerzos para atender a los pacientes", aclaró. (Aire de Santa Fe)