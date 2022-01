Diamante: la Reina de las Jineteadas terminó los festejos por sus Bodas de Oro

Sociedad Carlos Santa María brilló en el escenario del Festival de Jineteada y Folclore

Este miércoles se desarrolló la última noche del 50° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. La jornada comenzó con los homenajesa quienes integraron la Primera Comisión del Festival de Jineteada y Folclore en 1972. Familiares de Bernardo Destéfanis (Presidente) Edelmiro Gieco (Vicepresidente), Raúl Jordán (Tesorero), Oscar Alejandro Juri (Secretario), María Luisa Rodríguez (Espectáculo), Yolanda Medel (Promoción), Lisardo Gieco (Jineteada), Ricardo Haidar (Intendente de Diamante), recibieron placas recordatorias en reconocimiento al trabajo realizado para gestar y enaltecer al Festival Mayor de Entre Ríos y Argentina. También se reconoció a Raúl “Ito” Roldán, Acarreador del 1° Festival.Además, se hizo un reconocimiento a Omar Irrazabal, autor del mural en homenaje a los 50 años, que se encuentra ubicado en la pared de una de las oficinas del predio; y aPaulo Romero, artesano que hace 50 años que viene al Festival.Seguidamente, el Municipio de Diamante recordó a Don Hipólito Sosa, reconocido músico recientemente fallecido, quien integró la cartelera artística desde los inicios del Festival y fue el artista diamantino con más presencia en el escenario “Carlos Santa María”.La noche continuó con la presentación de la Banda de Música “Tambor de Tacuarí. Dependiente del Consejo General de Educación, comenzó en 2016 y hoy es la más grande del Litoral.Otro de los momentos emotivos fue la presentación de Don Carlos Santa María. El reconocido cantautor nacido en Costa Grande, comenzó su show con “La viajera de Montiel” y realizó un repaso por sus éxitos.El Presidente Municipal, Juan Carlos Darrichón, hizo entrega de una placa recordatoria por haber participado en el Primer Festival de Jineteada y Folclore. Además, recibió el Diploma y el Decreto N° 341, del 17 de agosto de 2021, por el cual se lo declara “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de Diamante.“No soy un gran poeta de grandes canciones, siempre le he cantado a mi tierra, tratando de que las tradiciones no se esfumen tan fácilmente. Hoy doy un paso al costado y me retiro de los escenarios, por respeto a mi edad y para dar lugar a las generaciones que vienen. Seguiré en la música, cantando para los amigos”, expresó Don Carlos antes de finalizar su actuación.Luego, fue el tiempo de Rubén Cuestas, quien recordó a su hermano Néstor y presentó una actuación que incluyó éxitos del cancionero entrerriano. Los del Gualeyán, por su parte, subieron al escenario “Carlos Santa María” y presentaron su repertorio haciendo un repaso por su trayectoria musical.

Testimonios

Video: Se vive la última luna festivalera del Festival Nacional de Jineteada y Folclore: testimonios

Gastronomía y artesanos

Video: Festival de Diamante: puestos de emprendendores y artesanos

La jineteada tuvo nuevos campeones

Diamantinos, el grupo musical folclórico integrado por Julio Galarza y Gerardo Rodríguez, también estuvo presente en los festejos por las 50 ediciones de la Reina de las Jineteadas, recreando canciones de nuestro folclore.El cierre estuvo a cargo de Sergio Galleguillo, el riojano llegó con su imponente show y llenó de canto, ritmo y alegría a la última noche Festival. El músico, trajo la chaya y puso a saltar y a bailar al público dándole el broche de oro a la fiesta.Galleguillo, en diálogo con Elonce TV, expresó que “estoy muy contento y agradecido con la gente de Diamante de poder estar nuevamente, sobre todo en este aniversario Nº 50”.transmitió en vivo desde el predio en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.La emoción se apoderó de la última noche del festival., rescató los testimonios de vecinos y turistas que asistieron a la séptima luna festivalera en Diamante.Raquel de Diamante dijo a este medio que “Este evento es una hermosura. Vengo porque me gusta mucho el folclore”.Por su parte, Adriana, también de Diamante señaló: “yo vine dos noches nomas, pero me dijeron que el festival estuvo muy bueno y que fue un año muy productivo”. Seguidamente agregó: “Es un orgullo para nosotros, yo vengo desde chiquita y vi cómo fue creciendo año a año”. En su relato recordó a su padre, uno de los pioneros del festival y agradeció por todo lo vivido.Dentro del Campo Martín Fierro, la gente puede disfrutar de un patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos. Con una amplia variedad de propuestas, Diamante le ofrece a los turistas productos de buena calidad y con precios adecuados.La Reina de las Jineteadas tuvo este martes su gran final. Durante la noche se disputaron un total de 40 montas, 20 en Bastos y 20 Clinas.