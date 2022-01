Carlos Santa María brilló en el escenario del Festival de Jineteada y Folclore

Video: Carlos Santa María, se subió al escenario y se despidió del Festival de Diamante

Se vive la última luna festivalera de las Bodas de Oro del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Las puertas del predio se abrieron a las 19 horas y rápidamente las personas comenzaron a ingresar para disfrutar la última jornada.transmitió en vivo desde el predio en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Carlos Santa María, se subió al escenario que lleva su nombre y se despidió del Festival de Diamante: “esta será mi última actuación”, expresó en medio de su presentación y fue ovacionado por el público.El Cantante, guitarrista, autor y compositor, nació en Costa Grande, Departamento Diamante y deleitó al público que asistió a la última noche.El artista fue distinguido como “Ciudadano Ilustre” y se le entregó el decreto municipal. Además, recibió un reconocimiento por haber participado en la primera grilla del Festival de Nacional de Jineteada y Folclore. El intendente de la ciudad de Diamante, Juan Carlos Darrichón, le hizo entrega de una placa homenaje: “gracias por la referencia y el amor, y sobre todo por marcar una huella para los músicos que vienen”, se escuchó por el micrófono.“Siento que todo este reconocimiento no hubiera llegado sino había gente como ustedes apoyándome a mí y mis canciones. Estas distinciones me sorprenden, enorme y gratamente”, dijo el artista.Santa María, comentó que “no tengo ganas de retirarme, pero tengo que respetar la época, mis años y la gente joven que viene. Por ese motivo, creo que llegó el momento de hacer un paso al costado y tocar para mí, mis amigos, pero no para el público soberano que tiene tanta pasión por el festival”.Una de las características principales del Festival de Diamante es la diversidad de artistas que se suben al escenario "Carlos Santa María" desde los que recién empiezan hasta los consagrados en el plano nacional e internacional.En el gran cierre del festival, sobre el escenario brillarán: Banda Tambor De Tacuarí; Carlos Santamaría; Sergio Galleguillo; Rubén Cuestas; Los del Gualeyan y Diamantinos.La emoción se apoderó de la última noche del festival., rescató los testimonios de vecinos y turistas que asistieron a la séptima luna festivalera en Diamante.Raquel de Diamante dijo a este medio que “Este evento es una hermosura. Vengo porque me gusta mucho el folclore”.Por su parte, Adriana, también de Diamante señaló: “yo vine dos noches nomas, pero me dijeron que el festival estuvo muy bueno y que fue un año muy productivo”. Seguidamente agregó: “Es un orgullo para nosotros, yo vengo desde chiquita y vi cómo fue creciendo año a año”. En su relato recordó a su padre, uno de los pioneros del festival y agradeció por todo lo vivido.Dentro del Campo Martín Fierro, la gente puede disfrutar de un patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos. Con una amplia variedad de propuestas, Diamante le ofrece a los turistas productos de buena calidad y con precios adecuados.La Reina de las Jineteadas tuvo este martes su gran final. Durante la noche se disputaron un total de 40 montas, 20 en Bastos y 20 Clinas.También se premió a las mejores tropillas y al Encierro de Entabladas. Los campeones recibieron una estatuilla realizada por escultor Marcelino Burne.

