Covid: Los confirmados por diagnóstico médico o nexo “serán reportados a Nación”

Analía Rearte, Directora Nacional de Epidemiologia dialogó cone hizo referencia a la situación epidemiológica que vive el país por la circulación de la variante Ómicron. Además, remarcó la importancia de vacunarse para disminuir internaciones y fallecimiento.En la mayoría de los distritos del país hay “una circulación comunitaria y predominante de Ómicron”. El aumento de casos “que veníamos teniendo por la variante Delta, pasó a ser exponencial y que en nuestro país triplicó el número de contagios del pico más alto que tuvimos el años pasado. Es una situación que se repite en varias partes del mundo”.Sin embargo, aclaró que este aumento de casos “no impacta de la misma manera” en internaciones y fallecidos. Aun así, contagiamos “vamos a seguir teniendo y por eso es tan necesaria la vacunación, que cambia la ecuación y nos permite estar en una situación muy diferente. Es muy importante que la población inicie o complete el esquema”.Tras las nuevas pautas de testearse, Rearte indicó que “la confirmación por diagnóstico médico, clínico o nexo, es una medida que se implementa desde agosto del 2020 e igualmente esos datos los tenemos. Los datos de ahora también serán notificados a nación”.Las obras sociales y prepagas realizan testeos, pero “no es necesario asistir con una prescripción médica. Sin embargo, si una persona es contacto estrecho y tiene síntomas, no necesita hisoparse para que sea un caso confirmado. Las personas que son de riesgo, tienen problemas respiratorios o son mayores de 60, ahí si es necesario que consulten”.“La gran mayoría de los casos se dan en personas jóvenes con enfermedades muy leves y no es necesario que se hisopen”, remarcó.Rearte, explicó que “si una persona es atendida por una personal de la salud, es un dato que debe estar cargado y sino, en la aplicación CUIDAR uno puede indicar que es contacto estrecho y automáticamente la app se bloquea para que no pueda asistir a eventos sociales”.Sobre la posibilidad de nuevas medidas restrictivas, la Directora Nacional de Epidemiologia, comentó que “estamos observando muy de cerca las internaciones. Estamos ante un nuevo escenario con un virus muy distinto y tenemos que analizar el impacto de las medidas sanitarias implementadas”.“No podemos predecir cuándo comenzarán a bajar los casos. Lo que se vio en otros países es que los contagios aumentaron a gran velocidad, pero descendieron rápidamente. Tenemos que esperar para ver como evoluciona”, remarcó.