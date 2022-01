Quiénes cobran este jueves jubilaciones y beneficios de ANSES

Jubilaciones y pensiones

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Embarazo

Asignaciones por Prenatal y por Maternidad

Programa Alimentar

Programa Hogar

Progresar

Programa Alimentario PAMI

El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que este jueves se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo y los programas Alimentar para AUH, Hogar, Progresar y Alimentario PAMI.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 2 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 32.664 pesos.Con la utilización de la tarjeta de débito, mañana perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 2.Con la utilización de la tarjeta de débito, mañana cobran la Asignación por Embarazo las titulares con documentos finalizados en 3.Las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 2 y 3 perciben mañana su prestación.En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Mañana cobran titulares de AUH con documentos concluidos en 2 en la misma cuenta de la prestación.ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Mañana cobran este beneficio las personas con documentos finalizados en 2.Con Progresar, ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Mañana cobran titulares con documentos terminados en 4 y 5.En el marco del Programa Alimentario PAMI, ANSES abona mañana el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos concluidos en 2 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 32.664 pesos. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimentario. ANSES recuerda que, debido a la alerta meteorológica por altas temperaturas pronosticadas para esta semana, es recomendable utilizar la tarjeta de débito para realizar extracciones en cajeros automáticos, fuera del horario bancario, y también en comercios. Por otro lado, y más allá de la fecha de cobro que cada titular de jubilación o pensión tenga según el calendario de pagos, el dinero en la cuenta puede ser extraído de manera paulatina, así como es posible utilizarlo efectuando compras con tarjeta de débito.