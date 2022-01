Cómo se implementarán en Entre Ríos los nuevos criterios de aislamiento

Sociedad En Entre Ríos los contactos estrechos vacunados estarán eximidos de aislarse

Será considerado contacto estrecho:

Adicionalmente debe considerarse:

Política Bordet evaluó la situación sanitaria y las medidas adoptadas de Entre Ríos

Criterios de aislamiento de casos confirmados:

Flexibilización del aislamiento en contactos estrechos asintomáticos para actividad laboral

El Ministerio de Salud de la provincia, difundió la definición de contacto estrecho y los criterios que se tomarán a la hora de aplicar el aislamiento de casos positivos y de contacto estrecho.-Cualquier persona que haya estado, durante al menos 15 minutos y sin medidas de protección.-Toda persona quemientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.1) Contacto estrecho ena toda persona que:-Comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.-Concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).2) Contacto estrecho en personal de salud:Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a- Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera).- Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.).- Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza de estos).- Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles.A su vez aclararon queque hayan comenzado los síntomas o hayan sido confirmados dentro de las 48 horas posteriores al vuelo.1) SIN VACUNACIÓN O CON ESQUEMA INCOMPLETO:desde la fecha de inicio de síntomas, o en personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.2) ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO (menos de 5 meses completado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo):, desde la fecha de inicio de síntomas o del diagnóstico en casos asintomáticos, con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves.(no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo).Es fundamental el control del cumplimiento de los días de aislamiento de los casosy contactos estrechos, según las normativas vigentes.A) Contacto Estrecho NO CONVIVIENTE u OCASIONAL/LABORAL: Con ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO (menos de 5 meses de que haya completado el esquema MAS REFUERZO con más de 14 días de la última aplicación o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días):, NO CONCURRIR a eventos sociales o masivos, realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria, la app Cuidar permanecerá bloqueada durante 10 días.B) Contacto Estrecho CONVIVIENTE con ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO (Dosis única -Cansino-, dos dosis o tres dosis si correspondía, ymenos de 5 meses de completado el esquema) MAS REFUERZO con más de 14 días de la última aplicación o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días:, en las mismas condiciones que en el ítem A. La app Cuidar permanecerá bloqueada durante 10 días.NO CONCURRIR a eventos masivos, utilizar barbijos con PM (tipo quirúrgico o KN95), ventilación adecuada. Realizar automonitoreo de síntomas.La app CUIDAR se bloqueará por DIEZ (10) días.Durante este período se deben extremar las medidas de cuidado (higiene de manos, limpieza y desinfección de espacios de uso común, uso de barbijo en espacios compartidos, ventilación frecuente de los ambientes)C) Contactos estrechos SIN VACUNACIÓN O CON ESQUEMA INCOMPLETO (sin vacunar o con más de 5 meses de la aplicación de la última dosis)CONVIVIENTES/NO CONVIVIENTESdesde el momento del último contacto con un caso confirmado(mediante RT-PCR, LAMP o Antígeno de SARS-CoV2) a partir del séptimo día, el cual si es NEGATIVO se podrá indicar el regreso laboral con TRES (3) días de MEDIDAS PREVENTIVAS: NO CONCURRIR a eventos masivos o reuniones sociales cerradas, utilizar barbijo con PM (tipo quirúrgico o KN95) de forma adecuada - bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener distancia social, ventilar los ambientes de manera continua, extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo.

