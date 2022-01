Video de la bajante extraordinaria: el río mide - 44 centímetros en Paraná

Sociedad El río Paraná sigue bajando y alcanzó niveles que no se registraban desde 1944

Prolongada bajante

El río Paraná en el puerto de la capital entrerriana registra 44 centímetros por debajo del cero, según informaron a Elonce desde Prefectura. Este miércoles el río tiene dos centímetros más que el martes donde la altura llegó a los -46 centímetros, alcanzando la altura del 18 de agosto pasado y que significaba el menor caudal hasta entonces desde el inicio de la prolongada bajante.sobrevoló por el cauce del río, mostrando al detalle los extensos bancos de arena que se formaron. La bajante del río Paraná sigue dejando paisajes extraordinarios en las localidades ribereñas.Un baqueano del río, Carlos López lamentó antela situación del río y resaltó: “está muy seco, no hay agua y es impresionante la cantidad de pozos”.“El Paraná es muy peligroso, si bien ahora se puede llegar hasta la mitad caminando, no es recomendable porque hay muchos pozos y raigones”El hombre, destacó que “se pesca muy poco, está muy difícil y más con las medidas restrictivas para la pesca; con la bajante no sale nada hay muchos bancos de arena y se pueden dañar las lanchas”.“Deseo que crezca el río, está muy seco hacen falta al menos 10 metros, nunca vi algo así y tampoco me lo contaron”, sostuvo.El río Paraná continúa descendiendo en varios puertos de Entre Ríos, donde la bajante histórica que comenzó en marzo del 2021 provocó cambios en la vida ambiental, económica, productiva y social de ciudades que están a la vera del agua, y presenta niveles que no se registraban desde 1944.En Paraná, la capital provincial, el río descendió hoy a -44 centímetros (por debajo del nivel del mar), superando las marcas de 1971 (0,50 metros), de 2020 y 1970 (0 metros).Por eso, hay que remontarse a 1944 para registrar una situación peor que la actual, cuando el río marcó -1,40 metros frente a Paraná, al igual que en Diamante (-1,38), Victoria (-41) y en La Paz (-1,11).De esa manera continúa muy por debajo de su nivel de aguas bajas (2,30 metros) y de su altura promedio para enero (3,23 metros) en la capital entrerriana.