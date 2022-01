¿Cuándo llegan las lluvias?

Al largo plazo

La extraordinaria ola de calor que soporta buena parte del país no da respiro en Entre Ríos y se espera que las altísimas temperaturas continúen unos días más. La especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, explicó anteque “una masa de aire cálido se está extendiendo por la totalidad del país, ya que son muy pocas las provincias que no están afectadas por el calor”.“Particularmente, en Entre Ríos y alrededores las temperaturas son muy altas y no se descarta que”, sostuvo la especialista. Detalló que en la ola de calor se esperan “”.Fernández, explicó que “las condiciones cálidas se están extendiendo a diversas provincias y hay una presencia de altas presiones que actúan como una especie de barrera originando que los frentes fríos deban rodear al sistema de alta presión y se desvíen al sur patagónico causando en esa zona las lluvias”. De todos modos, aclaró que la próxima semana el sistema de alta presión se trasladará al este y posiblemente se generen precipitaciones”Fernández dijo que en Entre Ríos, “podría haber precipitaciones aisladas el sábado,a”.Asimismo, detalló que la semana próxima es posible que a la zona central del país lleguen masas de aires desde el sur originando eventos de precipitaciones, y puede haber lluvias en más de una oportunidad”:“Los pronósticos de tendencia, muestran que en toda la zona del litoral, habrá temperaturas normales y superiores; y durante los meses de enero, febrero y marzo las precipitaciones tengan valores inferiores a los normales”, detalló.