Quienes tuvieron coronavirus deberán esperar 90 días para dosis de refuerzo

De esta manera, sólo se realizarán hisopados a:

El impacto de la tercera ola de coronavirus en Argentina, se hace sentir con fuerza y una escalada de contagios que se incrementa día a día. En las últimas horas, Ministerio de Salud de la provincia informó que. Esta resolución se comunicó en el marco de las nuevas medidas del Ministerio de Salud.Otra de las medidas que se anunciaron fue nuevos criterios para hisopar en Entre Ríos,, y generando un cambio en el paradigma de atención.-Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19.-Pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo - con o sin Covid, y aunque no cursen síntomas compatibles).-Personal de Salud.-Embarazadas (independientemente de la semana de gestación).-Brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección deEpidemiología).El organismo también estableció unaSi la persona que padece covid tiene el esquema completo de vacunación debe realizar siete días de aislamiento y tres más extremando los cuidados.En tanto, si la persona que tiene coronavirus no está vacunada contra la enfermedad o tiene el esquema incompleto debe realizar 10 días de aislamiento .Desde el Ministerio de Salud recomiendan que si una personay tiene el esquema completo de vacunación debe realizar un aislamiento de cinco días y extremar los cuidados por otros cinco días más.En tanto, si la persona que es contacto estrecho no está vacunada contra la enfermedad o tiene el esquema incompleto debe realizar un aislamiento por diez días .Al finalizar remarcaron que “el aislamiento es necesario para evitar contagios”.