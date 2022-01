Desde el jueves centros de testeo aplicarán los nuevos criterios de hisopado

A partir de la gran cantidad de testeos para Covid-19 que se realizan diariamente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó cuál será el criterio para determinar en qué personas está indicado un hisopado.Desde ahora sólo se realizarán hisopados a -Mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19.; -Pacientes que ingresen a internación (independientemente del motivo - con o sin Covid, y aunque no cursen síntomas compatibles); Personal de Salud. ; -Embarazadas (independientemente de la semana de gestación); -Brote epidemiológico en institución cerrada (a evaluar por la Dirección de Epidemiología).Al respecto, la coordinadora del centro de testeo de Plaza Carbó de Paraná, Miriam Gauna, explicó aque “a partir del jueves se comenzarán a implementar los nuevos criterios, hasta hoy es normal”. Señaló que del total de hisopados realizados durante la mañana del miércoles “el 50 por ciento dio positivo”.En sintonía con esto, recomendó que todas las personas continúen con los cuidados, y de no ser necesario no asistan a la unidad móvil de testeo.“Pedimos a la población que tengan paciencia, hace dos años que estamos atendiendo y todos deben saber que tenemos calor, trabajamos como podemos”, cerró.