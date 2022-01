Sospechosos de covid sin hisopado serán confirmados por "diagnóstico clínico"

Nuevas definiciones de contactos estrechos



Personal de Salud

A partir de la gran cantidad de testeos para Covid-19 que se realizan diariamente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó cuál será el criterio para determinar en qué personas está indicado un hisopado. Así lo definieron autoridades sanitarias con directores y directoras de hospitales.Al respecto, el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, explicó aque “ a partir de este miércoles se estableció un redireccionamiento de la estrategia sanitaria, teniendo en cuenta la evidencia que el incremento de los contagios no puso de manifiesto en casos graves; y hay una prevalencia casi absoluta que los casos covid, en aquellas personas que tienen síntomas compatibles; ya no hay necesidad de realizar un hisopado”.En este sentido, destacó que “los síntomas en este momento son los suficientemente claros realizar un diagnóstico con criterio clínico y epidemiológico; por los tanto los hisopados están suspendidos”.Y aclaró que solo se hisopará a mayores de 60 años no vacunados o con esquema incompleto, con síntomas compatibles con Covid-19; personas que requieran internación o embarazadas.“Es la única población que será hisopada, el resto tendrá un diagnóstico clínico y epidemiológico, es decir que serán atendidos por los médicos y tendrán un diagnóstico de covid con las recomendaciones de aislamiento correspondiente, (10 días para personas con esquema incompleto de vacunación y 7 días para quienes tengan la vacunación completa)”, expresó.Batar explicó que “las personas que padecen covid tienen un malestar durante 48 y 72 horas; y si presentan fiebre prolongada o falta de aire deberán concurrir a la guardia”.En cuanto al aislamiento en casos de contactos estrechos, dijo: “Los contactos estrechos que están correctamente vacunados y sean de personas no convivientes, (es decir que son ocasionales), estas personas no requieren de aislamiento , pero deben extremar los cuidados correspondientes”.En sintonía con esto, explicó que “en este momento no hay internados por coronavirus en el hospital, pero se le va a hacer el test a cualquier persona que ingrese a internarse, debido a que como hay transmisión comunitaria, corremos el riesgo que tengan infecciones de covid”:En este punto, Bantar aclaró que para los trabajadores de Salud “corren las mismas definiciones que el resto de la comunidad; sabemos que el personal de salud tiene una adherencia de las medidas de salud y eso hace que haya menos probabilidades de contagio”. Indicó que se registraron contagios de trabajadores, “es algo que ocurre cuando hay transmisión comunitaria y los contagios son fuera del nosocomio”.“Es inabarcable tratar de documentar los casos que se presentan en la comunidad y la idea es que no caigamos en la paralización de los otros servicios de salud, al igual que la ola anterior”, cerró.