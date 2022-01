Sancionan por conducir alcoholizado al hijo del presidente de la Corte Suprema

El funcionario judicial santafesino Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue sancionado con una multa de $50.000 y la retención por 36 días de su licencia de conducir, luego de dar positivo a un test de alcoholemia el fin de semana pasado en una ruta de esta provincia, informaron fuentes oficiales.



La sanción considera reincidente a Rosatti, actual secretario del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, al registrar una falta similar en marzo del año pasado, también en la Ruta Provincial N°1, a la altura de la localidad de San José del Rincón.



El hijo del presidente del máximo tribunal del país fue demorado el sábado pasado por la madrugada mientras conducía un vehículo particular a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Provincial N°1.



Según informó la Agencia de Seguridad Vial, el test de alcoholemia al que fue sometido arrojó un resultado de 2,24 gramos de alcohol en sangre.



De acuerdo a la información oficial, los agentes no retuvieron el automóvil de Rosatti, quien fue escoltado hasta su domicilio y sometido a un proceso en la Justicia de Faltas local.



El intendente de San José del Rincón, Andrés Sopérez, informó hoy que como resultado de ese proceso se le impuso a Rosatti hijo una multa de $50.000 (el máximo es $300.000) y la retención del carné de conducir por un período de 36 días, al ser considerado reincidente.



"Es la pena máxima que se puede imponer por alcoholemia positiva desde nuestro Tribunal de Faltas", sostuvo el funcionario de la Unión Cívica Radical (UCR).



Explicó que la sanción "se sustenta porque es un caso de reincidencia, ya que tenía otra multa de marzo del 2021 también con alcoholemia positiva" en la misma ruta provincial.



Sopérez recordó hoy que "en esa oportunidad le impusieron 250 unidades fijas (12.500 pesos) y 15 días de retención a la licencia de conducir".



El intendente local aclaró que el funcionario judicial, quien participa de un concurso para ocupar la vacancia en el Juzgado Federal 2 de Santa Fe, no fue tratado de modo diferencial por su condición de hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia.



"Nosotros cuando juzgamos no lo podemos hacer por el nombre, sino por el tipo de infracción y buscamos ser justos, no favorecer ni tampoco hacer retenciones por fuera de la normativa", dijo.



"Tratamos de juzgarlo de manera lógica y objetiva a partir de otros casos. Tenemos posibilidad de dar entre 15 días y dos años de inhabilitación para el uso del carné", sostuvo Sopérez.



El jefe comunal de San José del Rincón explicó en declaraciones a Radio Dos de Rosario que "en este caso nos basamos en otros casos de reincidencia y el único que tenemos de mayor cantidad de días de retención de licencia por alcoholemia positiva es de 60 días a un chofer profesional".



En cuanto a la no retención del vehículo la madrugada del sábado, tras el test positivo de alcoholemia, el intendente explicó que el municipio carece de grúa para el traslado de automóviles y además el corralón local "está repleto". (Télam)