El jinete solidario de Corrientes participó en Diamante y compartió su historia

Joaquín Griolio, más conocido como el “jinete solidario” de Esquina, Corrientes, llegó a la final del Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, y contó su historia en premio de unos $100.000 para ayudar a las familias inundadas en Esquina . En aquel entonces, las intensas precipitaciones que se registraron en el mes de enero ocasionaron un desastre en la ciudad debido a que se complicó la situación con el desborde de lagunas, bañados y esteros en la provincia de Corrientes.“Como soy creyente de Dios, prometí que, si obtenía el primer o segundo puesto, el dinero iba a ir para mi gente”, relató a este medio.Tras obtener el segundo puesto, el joven donó lo obtenido a los afectados por las inundaciones en su ciudad y de zonas rurales. Además, a la causa se sumaron tropilleros y colegas montadores “que me ayudaron a difundir el problema y pudimos juntamos colchones, frazadas y alimentos para ayudar”, dijo.“Soy muy creyente en Dios y me aferró a él. Solo cumplí mi promesa y me sentí muy bien”, señaló.Sobre la participación en el festival, contó que participó en las jornadas del viernes y el sábado. “Entre en la final y ahora que gané el que Dios quiera, estamos todos por el mismo sueño. Lo importante es volver sano a casa”.Al finalizar comentó que “hace diez años que soy jinete y comencé por gusto al campo y se me dio la oportunidad de participar”.