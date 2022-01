Definieron nuevos criterios para hisopar en Entre Ríos: Quiénes podrán testearse

Consideraciones sanitarias

Situación epidemiológica actual

A partir de la gran cantidad de testeos para Covid-19 que se realizan diariamente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos informó cuál será el criterio para determinar en qué personas está indicado un hisopado. Así lo definieron autoridades sanitarias con directores y directoras de hospitales.El número de casos diarios de Coronavirus ha superado el pico histórico desde el inicio de la Pandemia: actualmente, ronda en los 2000 por día. No obstante ello, esta situación todavía no se ve reflejada en internaciones o ingresos a las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Es que, justamente, el avance del Plan Rector de Vacunación Covid-19 implementado en la provincia ha favorecido que los cuadros clínicos presentados sean en su mayoría leves.A la par de esta situación epidemiológica, en consecuencia,En este contexto, la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, participó junto a parte de su gabinete de una reunión virtual del Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la cual los titulares de las carteras sanitarias provincialesA su vez, la ministra y su gabinete se reunió con directores y directoras de hospitales de Entre Ríos para aunar criterios y definir junto al equipo de expertos, queDe esta manera,-En caso de tener algún factor de riesgo o presentar síntomas como: falta de aire o fiebre alta persistente (+de 37.5°), por más de 72 horas: consultar en una guardia o centro médico.Acerca del cambio de paradigma en la estrategia sanitaria de testeos, la ministra Velázquez indicó: “Este aumento exponencial en la cantidad de casos positivos de Covid-19 que estamos observando diariamente y que ponen en tensión a nuestras postas respiratorias, nos exige revisar las estrategias de acuerdo a la dinámica que va teniendo la Pandemia”.“Ha sido así desde el inicio de la misma, desde hace 22 meses consecutivos, y es necesario ser acertivos también en el mensaje comunicacional, teniendo en cuenta que estamos en presencia de una nueva variante que se comporta de forma diferente, frente a una población con una alta cobertura de inmunización”, destacó.Asimismo, la ministra de Salud remarcó: “”.“La población tiene que tener en cuenta también que,”, afirmó.“Tenemos que ser consecuentes, no solamente con los criterios sanitarios a tener en cuenta frente a qué situación realizar un test de antígenos o una PCR, sino que,”.En cuanto a las variantes que circulan en la provincia, desde la Dirección General de Epidemiología, se informóCabe citar que, la mayoría de los casos de Covid-19 se presentan con cuadros leves a moderados, pero vale aclarar que la variante Ómicron sigue siendo una enfermedad que puede derivar en síntomas moderados a graves, e incluso, llevar a la persona a una internación, siendo más riesgoso si es paciente no está vacunado o no cuenta con el esquema completo.