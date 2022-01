Calor extremo: Paraná entró en alerta naranja y varias zonas del país en rojo

La ciudad de Paraná vivió una jornada de extremo calor y rozó los 39º en horas de la siesta. La gente aprovechó para refrescarse en las piletas de clubes, en la playa, la pelopincho, bajo la sombra de algún árbol o en sus casas.No será el único día con temperatura elevada. Para este miércoles, se espera una mínima de 25º y una máxima de 40º. Para jueves y viernes, se pronostica una máxima de 41º.En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por temperaturas extremas para gran parte del país.La ciudad de Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay ingresaron en alerta naranja. Este color indica que las altas temperaturas pueden tener un efecto moderado a alto en la salud. Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.En tanto, el resto de la provincia está bajo alerta amarilla, lo que indica que las altas temperaturas podrían tener un efecto leve a moderado en la salud. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.Para lo que resta de la semana se esperan jornadas soleadas y no hay probabilidad de lluvias.Para evitar golpes de calor, recomiendan beber mucho líquido, preferentemente agua fría durante todo el día, aún si no se tiene sed, así como también, evitar el consumo de infusiones calientes, bebidas alcohólicas y aquellas con mucha azúcar y, en el caso de lactantes, ofrecer el pecho de manera más frecuente.Se sugiere permanecer en lugares frescos y bien ventilados; usar ropa clara de algodón y, en caso de exponerse al sol, no es aconsejable hacerlo entre las 10 a 16 horas. También, se deben utilizar sombreros o gorras con visera y, siempre que sea posible, mojarse la cabeza y partes del cuerpo de manera frecuente.