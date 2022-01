Se salvó de milagro y le pidió matrimonio a su novia con una caja de milanesas

La historia de amor

Nahuel Pedemonte , es un joven correntino de 23 años que fue baleado en febrero de 2021, luego de una larga recuperación logró s y salir adelante. Tras superar todas las adversidades, le pidió casamiento a su novia Lourdes, con quien sale hace dos años. El joven se las ingenió le propuso matrimonio a su pareja de una manera muy originalEl joven hizo escribir la frase en una caja de milanesas de una rotisería y destacó: "Hoy estoy muy feliz, superé lo más difícil de lo que me pasó ". A su vez, el joven correntino, mencionó: "Recuerdo lo que me pasó, no sé qué por qué me disparó un hombre en ese momento, igual nunca tuve sentimientos o pensamiento malos" remarcó.Al mismo tiempo, Nahuel expuso: "lo tomé como algo que me tenía que pasar, no quería pensar por qué sino solo quería recuperarme y salir adelante"."Desde el día uno que quedé internado estuvieron mi familia, mi novia Lourdes y la familia de mi novia", recordó el joven y sobre el pedido de casamiento a su novia, Nahuel mencionó: "La segunda vez que quedé internado, habíamos hablado de casamiento, pero quedó ahí no más, hace un mes yo venía averiguando el precio de un anillo, y antes de ayer se me ocurrió la idea de comer algo y proponerle".Del día del pedido, contó: "vino a mi casa cerca de las 3 de la tarde, yo tenía armando todo en mi cabeza, dormimos la siesta, nos despertábamos, le digo qué vamos a comer, y pedimos milanesas con papas, y pido en la rotisería que escriban en la tapa del pedido algo".Asimismo, Nahuel describió: "cuando llega el pedido, abre la comida, y tira la tapa, en ningún momento la miró , después le dijo que mire y se re emocionó, me dijo que sí y fue un momento re lindo para los dos".Y señaló: "¿Te querés casar conmigo? decía la tapa, tenía dibujitos y todo".En ese mismo sentido, el joven detalló: "hace dos años estamos juntos, nos conocimos por amigos en común, cuando recién empezaba la pandemia, yo la veía re inalcanzable, muy linda, siempre la veía cuando pasaba para la escuela".Por último, Nahuel, indicó: "empezamos a hablar de a poco, por Facebook, yo le hablé más y a la semana ya estábamos juntos".