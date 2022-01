ATE rechaza cambios de criterio covid para trabajadores del Hospital San Martín

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se manifestaron en contra de los cmabios de criterio que aplicará el Hospital San Martín al personal que sea contacto estrecho de coronavirus. La medida se trata en que todo personal esencial que sea contacto estrecho de un contacto positivo de Covid-19, sea asintomático y tenga esquema completo de vacunación, no deberá aislarse y sino que seguirá trabajando.



Al respecto, el secretario de Acción Política de ATE Entre Ríos, Esteban Olarán, explicó a Elonce TV que “hubo una modificación en relación a la actuación de los contactos estrechos de los trabajadores del Hospital San Martín, sabemos que es algo de nivel nacional; pero en Entre Ríos, desde del Ministerio de Salud y el COES, no se definió una modificación en la situación de los casos y no corresponde que el Hospital San Martin cambie el criterio para los trabajadores”.



“Comprendemos la dificultad y sabemos que los compañeros le hacen frente a la pandemia, sobretodo en el hospital, pero no se puede sobrecargarlos; además en muchos casos fueros agredidos, no están reconocidos y no se les paga bien”, sumó Olarán.



“El hospital no puede modificar los criterios por encima de los criterios de las autoridades de la provincia, presentamos un pedido exigiendo que el hospital se apegue a la reglamentación de la provincia”, añadió y agregó: “Se trata de una situación compleja y sabemos que hubo muchos contagios y hay que seguir garantizando a la población el sistema sanitario, pero entendemos que los trabajadores no tienen que verse recargados en su situación laboral”.



“Esta situación generó un enojo importante y la consideramos injusta; pedimos que se respeten las normas y creemos que debería ser necesario que haya momentos de dialogo para que no se vulneren derechos de los compañeros y compañeras”, cerró.