Santa Fe: policías que no estén vacunados harán teletrabajo

Santa Fe ordenó que los agentes de Policía provinciales que no estén vacunados contra el Covid-19 serán removidos de sus labores en las calles y deberán realizar teletrabajo desde sus hogares.



Emilce Chimenti, la jefa de la Policía de Santa Fe, informó que más de un 95% de los oficiales de la fuerza ya están vacunados, por lo que la medida abarcaría a poco menos del 5% del personal. Incluso, la mayoría de ellos ya cuenta con la tercera dosis.



Asimismo, también se les retirara el arma reglamentaria. "Si no va a actuar como policía se le retira el arma", argumentó la titular de la fuerza, y agregó: "La gente que está su domicilio, que no porta arma, no puede salir a hacer ninguna otra tarea de seguridad en el ámbito privado, como servicios adicionales; que son donde más se exigen los pases sanitarios".



De todos modos, aquellos agentes que decidan vacunarse a raíz de esta medida recibirán nuevamente su armamento y podrán volver a realizar sus labores habituales, tal como lo hacían hasta la circular citada.



"Las medidas que se tomaron fueron que el personal que no tenga las dos dosis haga teletrabajo y se encuentre en su domicilio. Todas estas medidas fueron consensuadas entre toda la plana mayor y tomando en cuenta el tema sanitario" añadió Chimenti.



“Necesitamos que todo nuestro personal este vacunado, porque sabemos que los riesgos son mayores cuando no lo están”, destacó Chimenti; y señaló que con el objetivo de resguardar “nuestro personal y a la gente con la que tienen que interactuar”, se definió que “todo el personal que no cuente con las dos dosis de la vacuna haga teletrabajo, desde su domicilio”.



“Tenemos gente que ya no está portando arma y gente que si. El retiro del arma se realiza si no va a actuar cómo policía; es una medida que ya se realizó en el inicio de la pandemia a los agentes que están en su domicilio, y al no portar arma no puede hacer ninguna otra tarea de seguridad, o servicios adicionales, que es donde más se exigen los pases sanitarios”, cerró.