Denuncia de Nahir irá a la Corte: "Tengo pruebas y sabía que la recepcionarían"

Galarza “no es un tipo brillante, pero es una persona útil”

El día del hecho

Por qué el fiscal decidió rechazar la denuncia

La denuncia irá a la Corte

La noche del 29 de diciembre de 2021, Nahir Galarza no pudo dormir y tuvo una crisis. Llamó a su abogada, Raquel Hermida Leyenda, y le dijo: “Sos la única persona en la que confío, necesito que vengas urgente”.Presentada la denuncia, la Fiscalía de Gualeguaychú la desestimó al considerar que ese homicidio por el que fue condenada la joven a prisión perpetua ya fue analizado en distintas instancias judiciales.“Es un dispositivo familiar donde la madre era víctima de violencia de género, al hermano discapacitado no le prestaban atención. El papá de Nahir, Marcelo Galarza, es un monstruo. Yo le dije al fiscal: que te quede claro que cerca de tu fiscalía tenés un homicida.”, remarcó.Por otra parte, comentó cómo se dieron los hechos el día en que le pidió que la visite en la cárcel de Paraná.“Me pidió que vaya urgente. Como su insistencia era demasiada, fuimos con otra abogada. Pensamos que tenía un problema psicológico y en realidad ya lo había tenido antes, ahora estaba pudiendo hablar, pudiendo contar.Hoy está empoderada entre rejas”, dijo.Se refirió al padre de Nahir y aseguró que “es un hombre siniestro. Es hijo de un represor de la Dictadura, tiene una madre muy especial y un hermano abusador.Hoy Nahir, después de muchos años de haber vivido un tormento por parte de su tío, que además le pegaba a su hermanito discapacitado, pudo hablar a través de un psicodiagnóstico”.Explicó que “cuando yo empecé a defender a Nahir me encontré con que no era la chica de la que todos hablaban. No era la reina de la fiesta, ni la chica que se había defendido del novio. No podía defenderse, era una persona muy sumisa, que no decidía”.Hermida Leyenda comentó que tuvo un primer contacto con la causa en enero de 2018. “Hablé con su madre, le expliqué que yo no tenía matricula de Entre Ríos, pero mi equipo interdisciplinario podía hacerse cargo de los honorarios de los mejores peritos del país.”.Es un tipo que no es brillante para nada, pero es una persona útil para la fuerza policial”, remarcó la abogada.Sobre el día del crimen y quién disparó el arma, la letrada aseguró que “Nahir declara haber estado en el lugar y detalla todo lo que contó ante psiquiatras y psicólogos.Fernando cae de la moto, se le cae el arma que llevaba en la cintura y ahí el padre de Nahir recoje el arma y le dispara”, relató.Las cámaras de seguridad ubicadas a pocas cuadras del lugar muestran a Nahir caminando sola. “Cuando le pregunté por qué estuvo tantos años aguantando esto, ella me dice que el padre le dijo que el hermano se iba a quedar sin comer”, aseguró.La Fiscalía de Gualeguaychú desestimó la denuncia realizada por Nahir Galarza contra su padre al considerar que ese homicidio por el que fue condenada la joven a prisión perpetua ya fue analizado en distintas instancias judiciales.No obstante, a la madre de Nahir le otorgaron un botón antipánico y, además, a la joven condenada se le brindará seguridad en la cárcel.Al respecto, Raquel Hermida Leyenda explicó: “”.La abogada se mostró confiada respecto a que la denuncia vaya a la Corte Suprema de Justicia y señaló que “”.Asimismo, dijo que “el hecho de que Nahir tuviera tres hermanos psicóticos, con enfermedad psiquiátrica, era público en Gualeguaychú. La única que no lo sabía era yo. No entiendo por qué metieron a Nahir en un hospital si ella no presentaba en ese momento indicadores de suicidio. Si los presentara significa que no es una persona psicópata, sino que tenía problemas mentales. Los psicópatas no se suicidan.”.“Cuando pasó lo de Nahir, hacía pocos meses había ocurrido el femicidio de Micaela García en Gualeguay. Ni el machismo evidenciado en el proceso judicial de Micaela, la tapadera que ejercían los jueces en la causa, evidenciaba que no estábamos en terreno fértil para una buena sentencia. Cuando inculparon a Nahir lo hicieron rápidamente porque dijeron `va a llamar la atención´.”, consideró.