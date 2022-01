Llegó desde Colombia al festival de Jesús María en mula: hizo 8000 km

La pasión por el festival de Jesús María no tiene límites ni fronteras. Simón Vergara es un joven colombiano que conoció el evento hace unos años y desde entonces prometió volver. Sin embargo, regresó de una manera muy particular.Salió desde Bogotá a lomo de mula. Atravesó 5 países y estuvo montando un año para llegar al 56º Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. “Fue en Jesús María donde nació el sueño. Tuve la posibilidad y oportunidad de venir hace tres años. Estando acá me enamoré del festival de la cultura y me dije, que acá tenía que volver”, contó sobre la tremenda hazaña.

Dos mulas fueron la clave de su éxito: “Me han sorprendido muchísimo. Son un animal muy resistente, pero me sorprende su adaptabilidad a los cambios de pastura, temperatura, clima, de todo. No le pasó nada, salvo un par de sustos por alguna comida mala”.En ese sentido, contó que en general montaba por la mañana temprano y por la tarde para evitar las horas de sol y poder descansar junto con sus animales. Además, contó que su novia se sumó en la recta final de viaje, pero en auto. (El Doce TV)