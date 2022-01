“Las Audaces” cumplieron su sueño en Carnaval del País: desfilaron con Kamarr

Alegres, libres y audaces, así se definen y con ese sentir viven desde hace 20 años. Son un grupo de mujeres que en plena adolescencia rompió los estereotipos de Gualeguaychú (meca de la fiesta del carnaval) y formó una batucada.

La historia

Transmitir alegría

“Estamos cerca de cumplir 20 años como batucada independiente e integrada solo por mujeres. Después de tanto tiempo este reconocimiento nos hace felices. Seremos parte de este carnaval que amamos y nos convertimos en la primera batucada que no tendrá hombres”, dice María Celeste sin pretender desmerecer a sus compañeros.Convencida de que todo esfuerzo tiene su recompensa, dice que sus expectativas están en “dar lo mejor y pedirles a todas las mujeres que se animen a tocar y sumarse a esta u otra batucada, o donde sea que quieran porque si bien muchas veces hay trabas, la mayor es sentir que una no podrá por no saber tocar, por ejemplo. Por eso, las alentamos a animarse”.Para ella, el que era un espacio exclusivo de hombre “fue cambiando y es importante hacer lo que a una le gusta. Nosotras vamos a transmitir esa alegría, que es lo más nos caracteriza, y a disfrutarlo brindando el mejor espectáculo que podamos dar. Esta es una experiencia hermosa, pero sobre todo muy valiosa porque es la cumbre del proyecto que teníamos a los 17 años y verlo ahora florecer de esta manera nos colma de orgullo”, concluye.