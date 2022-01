Diamante vivió a pleno su cuarta luna festivalera con jineteada y folclore

Espectáculos

La Reina de las Jineteadas sigue festejando sus Bodas de Oro. La Cuarta Luna Festivalera en Diamante tuvo a Abel Pintos como artista central. También pisaron el escenario mayor, Mario Álvarez Quiroga, Las Voces de Montiel, Noelia Telagorri, Uco Gómez y su Conjunto Amanecer. Además, en el Campo "Lisardo Gieco" continuaron las montas de los mejores reservados.La jornada comenzó desde muy temprano. Minutos antes de las 17 se abrieron las puertas del predio y el público ingresó de manera constante. Plateas completas, tribunas colmadas de jóvenes, las mejores tropillas y los más destacados jinetes, anunciaban una exitosa cuarta noche de la Reina de las jineteadas.Una de las características principales del Festival de Diamante es la diversidad de artistas que se suben al escenario "Carlos Santa María" desde los que recién empiezan hasta los consagrados en el plano nacional e internacional.nació en Paraná, es abogada y es una exponente entrerriana de música del litoral argentino. Este domingo, fue la primera artista en subirse al escenario "Carlos Santa María"."Estamos muy contentos, porque son las Bodas de Oro de este festival tan importante para la provincia", expresó aminutos antes de su recital. Luego de dos años "son muchas las expectativas, y por suerte la podemos disfrutar de nuevo".La joven remarcó "que este festival destaca la música entrerriana y sobre todo le da un lugar a la presencia femenina cada noche".La artista, deleitó a los espectadores con un repertorio litoraleño con chamarritas, chamamé entre otros.A las 23 horas, el Escenario Mayor recibió a Mario Álvarez Quiroga. El cantor santiagueño, comenzó su actuación con "De amores Tuyos", para luego hacer un repaso por su trayectoria musical. "Qué bueno regresar a Diamante. Muy bueno, uno vuelve a cargar las energías cuando ve todo un estadio colmado de gente. Qué maravilla", expresó.El compositor, presentó "Chamarrita, Chamarrita", un tema homenaje a los precursores del cancionero popular argentino. Estuvo acompañado por el diamantino Silvestre Chazarreta.Las Voces de Montiel, el grupo creado por los hermanos Acosta, presentó un show que incluyó sus grandes clásicos. Los músicos diamantinos interpretaron junto a Mario Álvarez Quiroga, "Pal Cumpita", la canción homenaje a Jorge "Cumpita" Acosta, quien falleciera en 2016.El momento más esperado de la noche fue la presentación de Abel Pintos. El artista hizo vibrar el escenario con un imponente show que incluyó 27 canciones. "Aquí te espero", "Ya estuve Aquí", "No me olvides", "La llave", "Motivos", "De sólo vivir", fueron algunos de los grandes éxitos presentados.El público, que lo esperaba con gorros, carteles y banderas, cantó, bailó y ovacionó al músico durante todo el show que duró más de 2 horas."Gracias Diamante. Aprendí mucho durante este concierto, sería difícil detallarles el qué y el por qué, pero créanme que fue un concierto especial para mí en el que aprendí mucho. Gracias por acompañarme en momentos así y hacerlos posible", expresó el artista en sus redes sociales.La Reina de las Jineteadas presentó, este domingo, las mejores tropillas y montas en Bastos y en Clinas., participó por primera vez del Festival a los 16 años. Hoy en día tiene 56 y lo disfruta como el primer día."Es algo grandiosos para nosotros, yo vengo hace muchos años. Cuando arranqué había tres categorías de montas. Con el tiempo, el festival se fue posicionando entre los mejores del país. Para mí, siempre fue el mejor", contó aSegún contó el hombre, los primeros años del festival había solamente cinco tropillas y solamente 500 personas asistían al evento. "En ese momento decíamos que era un mundo de gente, pero ahora es impresionante, entre 20.000 y 30.000 por noche"."En Entre Ríos, debe ser lo más grande que hay. Mantenemos la costumbre", finalizó.Los Bonitos, de Néstor Sosa (La Plata, Buenos Aires)El Cencerro, de Franco Piccioni, (Arrufó, Santa Fe)La Cautiva de Raúl Pizzolato, (Santa Clara, San Luis)Fortín de los Ranchos, de Juancho Pollio (Ranchos, Buenos Aires)La Flor del Pago, de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)La Bochinchera, de Marcelo Cugat (Santa Lucía, Buenos AiresLos Taitas, de Julio Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)La Surera, de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos)La Costera, de Oscar Viganoni (San Justo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos)La Mochilera, de Horacio Velázquez (Gualeguay, Entre Ríos)El Entrevero, de Ángel Ecclesia (Costa Grande, Entre Ríos)Los Diablos Negros, de Laureano Papes (Urdinarrain, Entre Ríos)Los Humildes, de Juan Carlos Acosta (Las Cuevas, Entre Ríos)Los Malacara, de Hernán Mannarino (Florencio Varela, Buenos Aires)El Relincho, de Ito Oggero (Virginia, Santa Fe)Los del Palmar, de los Hermanos Delaloye (Ubajay, Entre Ríos)La Sureña, de José Carlos Predolini (Paraná, Entre Ríos)Los Indios, de Cacique y Fernández, (Puerto Madryn, Chubut)Fogón de los Gauchos, de Sandro Álvarez (Líbano, Buenos Aires)La Ciprianera, de Ortega (Chascomús, Buenos Aires)La Bienvenida, de Prátula (Tres Arroyos, Buenos Aires)Los Diablitos, de Juan Arzuaga, (Maipú, Buenos Aires)Los Callejeros, de Ojeda (Pringles, Buenos Aires)Al igual que las noches anteriores las tribunas del escenario "Carlos Santa María"se llenaron rápidamente. En general, la mayoría de los asistentes aseguraron que no es la primera vez que disfrutan de este eventoUna mujer de Paraná, contó aque hace muchos años asiste al Festival. En esta ocasión, junto a su familia fueron por Abel Pintos "que me encanta". Además, dijo que "ya recorrimos el predio, los puestos de comida y artesanía. Estuvimos comprando".Una joven, oriunda de Crespo, comentó que "mi familia era de Diamante y era tradición venir todos los años al Festival". Seguidamente agregó: "siempre venía con mi abuela y ahora ya no la tengo. Cada vez que escuchó alguna canción de folklore, se me cae una lagrima".Una familia de Diamante, señaló que "venimos todos los años. Es una tradición que tenemos". Una mujer, destacó que el evento es "inexplicable". Además, confesó que "estamos esperando por Abel Pintos".Ana, una niña que asistió con su familia, mencionó que "vine a ver las jineteadas. Me gusta mucho". Estaba sentada junto a su primo Simón y Agustina, una amiga."Me gustaría ser jinete", expresó Agus.Lucio RojasOrlando VeracruzPalo Santo LitoralLitoral TagüéBallet EmoveréLos TekisSele Vera Y Los PampasFrancisco CuestasIsondúLos Tatas del ChamaméBallet EmoveréBanda Tambor De TacuaríCarlos SantamaríaSergio GalleguilloRubén CuestasLos del GualeyanDiamantinos

