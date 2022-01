Joven preparó sándwiches para conocer a los padres de su novia y ella lo dejó

Un joven de La Rioja preparó sándwiches de mortadela y queso con una bebida cola como acompañamiento para la cena en la que conocería a los padres de su novia. Sin embargo, ante esa situación, ella tomó la decisión de dar por terminada la incipiente relación. El motivo de la ruptura, según él mismo explicó, es que a su expareja no le gustó el menú: le pareció precario.



El relato se viralizó luego en las redes gracias a que, desde el anonimato, el joven le contó su historia al periodista Pedro Nicolás Juárez, que lo publicó en Facebook.



“Me dejó por pobre”, afirmó el joven al relatar su historia en las redes sociales y recibió una catarata de comentarios de apoyo en la que los usuarios tildaron a la chica de “pretenciosa” y “desagradecida”.



La pareja se había conocido la noche del 24 de diciembre en un boliche de La Rioja, durante una fiesta de Navidad.



Todo marchaba bien y, a medida que continuaron saliendo, él le propuso a ella conocer a sus padres. La joven accedió, pero la ilusión duró poco.



El chico contó a través de sus redes sociales el motivo por el que finalmente ella decidió terminar la relación y que no conozca a sus suegros.



“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí, que me dejaron por ser pobre”, señaló el joven, con una foto de dos gaseosas y unos sándwiches de mortadela.



Según contó el muchacho, él compró todas las cosas para el menú con el que agasajaría a sus suegros y a su novia el día de la presentación: pan, fiambre y gaseosa.



Cuando ella se enteró de que había comprado mortadela, lo dejó casi al instante.



“Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped, ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres”, cerró el joven, provocando una ola de comentarios.